Papa Negro: saiba o que diz a profecia feita por Nostradamus

O astrólogo, médico e vidente francês Michel de Nostredame (1503-1566), conhecido mundialmente como Nostradamus, viveu há mais de quatro séculos, mas, até hoje, suas profecias atiçam a imaginação de todo o mundo, sobretudo em momentos de grande relevância histórica.

Com a morte do papa Francisco, aos 88 anos, nessa segunda-feira (21), os fãs do astrólogo resgataram uma de suas profecias, que trata da chegada de um "papa negro" ao Vaticano.

"As profecias" (Les prophéties, no título original) é uma coleção de 942 quadras poéticas que supostamente preveem eventos futuros. O livro foi publicado em 1555 e, desde a morte de Nostradamus, vem sendo republicado regularmente. Fãs e intérpretes do vidente afirmam que ele previu eventos como a Revolução Francesa e o atentado às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, em 2001.

Diversas interpretações

São várias as interpretações possíveis sobre o significado da profecia que trata do "papa negro". As especulações vão desde o apocalipse até a eleição de um pontífice oriundo da África para ocupar o trono de São Pedro.

Do ponto de vista histórico, contudo, o termo "papa negro" se refere ao líder da ordem religiosa dos Jesuítas. E, como a ordem é muito importante dentro da hierarquia da Igreja Católica e os jesuítas usam roupas escuras (em contraste com as vestes brancas dos papas), seu líder costumava ser chamado de "papa negro".



Devido ao fato de Francisco ser jesuíta, alguns intérpretes entendem que, na verdade, a profecia já se cumpriu.

Contudo, a profecia for tomada ao pé da letra, ela poderia, sim, se referir à eleição de um cardeal africano — eles são 29 dentre os 135 aptos a votar e ser votado no próximo conclave. Além disso, como a Igreja Católica nunca teve um papa negro, esse poderia ser um marco histórico relevante dentro da Igreja.

O que diz a profecia?

A profecia de Nostradamus menciona a morte de um "pontífice ancião", seguida pela ascensão de um líder mais jovem, de "pele escura".

Neste contexto, o termo "pele" pode estar ligado à raça, mas também às vestes religiosas do Santo Padre.