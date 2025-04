Saiba o significado das vestes e ornamentos do papa Francisco usados em velório

A Igreja Católica compartilhou, nesta terça-feira (22), as primeiras imagens de papa Francisco no caixão, mantido na Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, na Itália.

O velório do primeiro pontífice latino-americano segue um processo ritualístico que envolve, além de orações, uma série de itens dogmáticos.

O principal item desse processo é o caixão de madeira com zinco, que, por solicitação do próprio Francisco, não seguirá a tradição de ser composto por três caixões (um de cipreste, um de chumbo e um de carvalho), que se encaixavam um no outro.

COMPOSIÇÕES E ADEREÇOS

Integram o cenário litúrgico do velório:

O Secretário de Estado do Vaticano, o Cardeal Pietro Parolin;

O Guarda suíça responsável pela segurança do papa;

A capela da Casa de Santa Marta, residência oficial do papa.

Compõem as vestimentas e adereços:

No dedo anelar esquerdo, o Santo Padre possui um anel que recebeu quando era bispo;

Na cabeça, há o Mitra, ornamento usado como chapéu por bispos cristãos;

Nas mãos, o papa possui um terço;

O copo é coberto por uma manta vermelha, a Casula.

O tom das vestes é uma tradição desde 1978, ano da morte do papa Paulo VI.

TESTAMENTO

Seguindo as manifestações que teve em vida, Francisco desejava um velório simples, que ia de contra a algumas tradições.

Em seu testamento, o papa solicitou que fosse enterrado em um túmulo no chão, sem decoração especial e com uma única inscrição: "Franciscus".