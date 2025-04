Idade e hora da morte de papa Francisco coincidem com número de sócio torcedor do time San Lorenzo

Após a morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21), torcedores do time argentino San Lorenzo, pelo qual o pontífice torcia, apontaram que o número de inscrição da carteirinha de sócio torcedor do religioso coincidiu com a idade e a hora da morte dele. O número é "88235N-0", e o papa morreu aos 88 anos, às 2h35, no horário da Argentina, o mesmo fuso horário de Brasília.

A coincidência chamou atenção e viralizou nas redes sociais. No X, o clube de futebol publicou uma longa homenagem a Jorge Mario Bergoglio, a qual cita o número de inscrição.

"Sócio N°88235.De Jorge Mario Bergoglio a Francisco, houve algo que jamais mudou: seu amor pelo Ciclón. Envoltos em profunda dor, desde #SanLorenzo hoje dizemos a Francisco: Adeus, obrigado e até sempre! Estaremos juntos pela eternidade!", escreveu o perfil oficial do time.

Veja homenagem

Relação antiga com o time

É reportado que o Santo Padre virou torcedor do time em 1946. Antes de se tornar papa, Francisco frequentemente celebrava missas na sede do San Lorenzo no dia 1º de abril, em celebração ao aniversário do clube. O argentino sempre fez questão de ressaltar seu amor pelo time.

No Vaticano, várias camisas do San Lorenzo ficavam expostas em vitrines.

"Nunca foi apenas mais um e sempre foi um dos nossos. Cuervo desde criança e como homem... Cuervo como sacerdote e cardeal... Cuervo também como Papa...Sempre transmitiu sua paixão pelo Ciclón", comentou o time.