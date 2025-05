Urso ataca e mata homem de 89 anos e cachorro nos EUA

Um idoso de 89 anos e um cachorro foram atacados até a morte por um urso preto em Jerome, na Flórida, nos EUA. O caso, que aconteceu no condado de Collier, foi registrado na última segunda-feira (5) e é considerado o primeiro ataque fatal dessa espécie de urso no país.

Segundo o jornal The New York Times, um porta-voz da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida (FWC) afirmou que os ataques provavelmente ocorreram separadamente, com um intervalo considerável de tempo entre os dois.

Os restos mortais de Robert Markel, 89, foram encontrados pelas autoridades após familiares do idoso registrarem seu desaparecimento e informarem a presença de ursos pretos na região.

A polícia informou que, no local em que o homem foi encontrado, havia sinais de um "embate físico" entre o urso e a vítima e que, possivelmente, o urso teria entrado na casa de Markel.

Durante as buscas, a equipe da FWC matou três ursos adultos e coletou evidências de DNA de um quarto. Após uma necropsia, restos mortais de Markel foram encontrados em um dos ursos, que pesava 119kg. Além disso, o DNA do animal foi encontrado no idoso, na casa de Robert e no corpo do cachorro vitimado no ataque.

Ursos pretos não costumam atacar

Nos EUA, uma orientação comum para quem encontra ursos pretos é enfrentá-los com tranquilidade: falar com voz calma e, sem correr, tentar desviar da rota do animal, já que essa espécie costuma ser menos agressiva e só ataca quando se sente ameaçada.

Em caso de ataques, a orientação oficial é "revidar de maneira agressiva", com pedras, gravetos e ou com as próprias mãos, o que costuma assustar os animais.

Na Flórida, de acordo com o NY Times, há registros de pelo menos 4 mil ursos pretos, mas os contatos desses animais com os humanos não são frequentes.