Brasileira que estava no Vaticano no anúncio da morte do papa ouviu sinos e foi retirada de Basílica

A mineira Morgana Oliveira, que estava na Basílica de São Pedro no momento do anúncio da morte do papa Francisco, relata ter ouvido os sinos da igreja e sido retirada do local junto a outros fiéis nesta segunda-feira (21). A esteticista estava de férias e foi visitar a basílica no início da manhã no horário local, quando "começou a fechar tudo", segundo ela relatou ao portal g1.

"Tinha muita gente. De repente, os sinos começaram a tocar. Todo mundo estava em visitação e começou a fechar tudo: as zonas de visitação, a cúpula. Assim que a gente saiu, depois dessa confusãozinha que teve para encerrar a visitação, vimos que tinha passado trinta minutos da notícia que o papa tinha falecido", conta Morgana, em entrevista.

Conforme a brasileira, no entanto, não houve explicação para os visitantes, e ela só descobriu a morte do pontífice momentos depois, pelo celular.

Morgana disse ao g1 que escolheu visitar a basílica de manhã por ser um horário mais vazio. Ela ainda comentou que o momento em que a visitação foi encerrada foi "meio caótico".

Morte de papa Francisco

Papa Francisco morreu aos 88 anos nesta segunda-feira, às 2h35 da madrugada, pelo horário de Brasília. O anúncio foi feito por representantes do Vaticano diretamente da Capela da Casa Santa Marta.

"Às 7h35 desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja", iniciou comunicado, informando o horário da capital italiana.

Francisco falece em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC) combinado com quadro de insuficiência cardíaca, segundo revelou o Vaticano.