‘Batman’ protesta contra ICE em prefeitura da Califórnia

Um homem fantasiado de Batman usou a tribuna da prefeitura de Santa Clara, na Califórnia, EUA, para protestar contra as ações do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE). A cena inusitada ganhou as redes sociais.

O protesto foi registrado no dia 27 desde mês. O discurso do ‘herói’ durou cerca de três minutos. A ação se deu durante o Conselho Municipal de Santa Clara, um espaço utilizado para cidadãos expressarem suas queixas relacionadas a comunidade.

"Não me importo se estou quebrando decoro, as pessoas estão morrendo em nossas ruas todo dia neste país, porque nós permitimos que o governo federal atropele vocês”, começou o discurso.

Ele complementou: “Vocês ainda podem compensar e adotar políticas antes do Super Bowl, antes de potencialmente centenas de homens mascarados vierem à nossa cidade matar gente".

O que é o ICE?

ICE é a sigla para Immigration and Customs Enforcement (ou Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos). Criado em 2002, após os ataques terroristas de 11 de setembro, o serviço faz parte do Departamento de Segurança Interna dos EUA e atua como uma polícia migratória, sendo responsável por cumprir leis de imigração e realizar deportações.

Os agentes têm amplos poderes durante as operações, mas estão sujeitos às mesmas restrições constitucionais que os demais membros das forças de segurança norte-americanas. Essas restrições implicam, por exemplo, no uso de força letal apenas quando alguém representar perigo para si mesmo, outras pessoas ou se tiver cometido um crime violento.

Nos últimos meses, já durante o segundo Governo de Donald Trump, o ICE tornou-se reconhecido pela brutalidade contra imigrantes e defensores dos direitos humanos.

Mulher morta em ação no ICE

A tensão em Minnesota aumentou com a maior frequência de operações do ICE na região. No início de janeiro, a cidadã americana Renee Good também morreu após disparos efetuados por um agente da agência.

No mesmo mês, um policial federal atirou na perna de um homem, durante uma operação de abordagem de trânsito em North Minneapolis.

Além disso, conforme publicou o g1, houve repercussão recente sobre a detenção de quatro crianças, sendo que uma delas teria sido usada como "isca" para localizar parentes.

Em repúdio aos métodos federais, o prefeito Jacob Frey defende a saída do órgão da cidade, enquanto a população foi às ruas e mais de 700 estabelecimentos comerciais fecharam as portas em protesto em todo o estado.