Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Homem morto pelo ICE em Minneapolis era cidadão americano e enfermeiro de UTI

A morte de Alex Pretti é a segunda causada por agentes federais na cidade em menos de um mês.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Alex era enfermeiro intensivista e residia em Minneapolis.
Legenda: Alex era enfermeiro intensivista e residia em Minneapolis.
Foto: Reprodução/AFL-CIO.

O homem assassinado pelo agente do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) neste sábado (24), em Minneapolis, no estado de Minnesota, era cidadão americano e trabalhava na área da saúde. Segundo a agência Associated Press, Alex Jeffrey Pretti tinha 37 anos, residia em Minneapolis e era enfermeiro de terapia intensiva em um hospital de veteranos.

Ele costumava participar de protestos contra anti-imigração de Donald Trump e, inclusive, participou de manifestações após a morte de Renee Good, morta pelo ICE em 7 de janeiro.

Esta é a segunda morte causada por agentes federais na cidade em menos de um mês. Segundo o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, Pretti foi morto ao se aproximar de agentes da Patrulha de Fronteira durante uma abordagem.

Vídeo obtido pela imprensa norte-americana mostra Alex Pretti desarmado.
Legenda: Vídeo obtido pela imprensa norte-americana mostra Alex Pretti desarmado.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

Nesse momento, um dos agentes teria efetuado "tiros defensivos" ao perceber que Pretti estava armado. Imagens obtidas pelo jornal The New York Times demonstram, no entanto, que ele apenas filmava os agentes com um celular antes de ser derrubado e baleado.

No vídeo, não é possível vizualizar nenhuma arma com Alex Pretti. Após os agentes jogarem a vítima no chão e a imobilizarem, são ouvidos pelo menos dez disparos de arma de fogo. A vítima morreu no local.

Ainda segundo a análise do jornal, uma arma foi localizada na cintura de Pretti, mas apenas depois de ele já estar imobilizado. Os disparos aconteceram quando ele já estava desarmado, em menos de cinco segundos, e não há registro de que Alex tenha ameaçado os policiais. As provas, portanto, contrariam a versão inicial dos agentes do ICE.

De acordo com informações divulgadas pelo Jornal Nacional, a vítima tinha autorização para portar arma e não tinha antecedentes criminais.

Veja também

teaser image
Mundo

Homem é baleado e morre durante operação do ICE em Minneapolis, nos Estados Unidos

teaser image
Mundo

EUA suspendem emissão de vistos para cidadãos do Brasil e outros 74 países

O governador do estado de Minnesota, Tim Walz, criticou a ação e definiu o caso como “mais um ataque a tiros atroz”.

Walz publicou em uma rede social: "Acabei de falar com a Casa Branca após mais um ataque a tiros atroz por agentes federais esta manhã. Minnesota não aguenta mais. Isso é repugnante".

O que é o ICE?

ICE é a sigla para Immigration and Customs Enforcement (ou Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos). Criado em 2002, após os ataques terroristas de 11 de setembro, o serviço faz parte do Departamento de Segurança Interna dos EUA e atua como uma polícia migratória, sendo responsável por cumprir leis de imigração e realizar deportações.

Os agentes têm amplos poderes durante as operações, mas estão sujeitos às mesmas restrições constitucionais que os demais membros das forças de segurança norte-americanas. Essas restrições implicam, por exemplo, no uso de força letal apenas quando alguém representar perigo para si mesmo, outras pessoas ou se tiver cometido um crime violento.

Nos últimos meses, já durante o segundo Governo de Donald Trump, o ICE tornou-se reconhecido pela brutalidade contra imigrantes e defensores dos direitos humanos. 

Mulher morta em ação no ICE

A tensão em Minnesota aumentou com a maior frequência de operações do ICE na região. No início de janeiro, a cidadã americana Renee Good também morreu após disparos efetuados por um agente da agência.

No mesmo mês, um policial federal atirou na perna de um homem, durante uma operação de abordagem de trânsito em North Minneapolis.

Além disso, conforme publicou o g1, houve repercussão recente sobre a detenção de quatro crianças, sendo que uma delas teria sido usada como "isca" para localizar parentes. 

Em repúdio aos métodos federais, o prefeito Jacob Frey defende a saída do órgão da cidade, enquanto a população foi às tuas e mais de 700 estabelecimentos comerciais fecharam as portas em protesto em todo o estado.

Alex era enfermeiro intensivista e residia em Minneapolis.
Mundo

Homem morto pelo ICE em Minneapolis era cidadão americano e enfermeiro de UTI

A morte de Alex Pretti é a segunda causada por agentes federais na cidade em menos de um mês.

Redação
Há 1 hora
Foto de protestos em Minnesota.
Mundo

Homem é baleado e morre durante operação do ICE em Minneapolis, nos Estados Unidos

Governador do estado de Minnesota criticou ação do Serviço de Imigração.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Colagem mostra imagem icebergs flutuam na água ao largo de Nuuk, Groenlândia, em 7 de março de 2025, ao lado de imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Mundo

Trump diz que 'concebeu marco' de futuro acordo sobre Groenlândia com a Otan

Presidente retirou as ameaças de impor novas tarifas para vários países europeus.

Diário do Nordeste/AFP
21 de Janeiro de 2026
foto de acidente entre trens na Espanha, na região da Andaluzia.
Mundo

Acidente entre trens na Espanha deixa ao menos 39 mortos

Pelo menos 123 pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado grave e 24 em estado crítico.

Redação e AFP
19 de Janeiro de 2026
Crime ocorreu em outubro de 2025.
Mundo

Imagens inéditas do Roubo ao Museu do Louvre são divulgadas; veja

Gravações foram compartilhadas pelo canal francês TF1.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Vista aérea mostra fumaça e chamas saindo de casas atingidas por incêndio florestal em Concepción, Chile, em 18 de janeiro de 2026.
Mundo

Gabriel Boric decreta estado de catástrofe no Chile por incêndios no sul do país

As chamas começaram na tarde do sábado (17) e avançaram pela madrugada, atingindo vários povoados.

Redação e AFP
18 de Janeiro de 2026
Policiais estaduais formam uma fila na rua em Minneapolis, Minnesota, em 14 de janeiro de 2026, após manifestantes entrarem em confronto com as autoridades federais após o tiroteio de um homem venezuelano por um agente do Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Mundo

Policial atira em imigrante durante operação em Minneapolis, nos EUA

O homem, natural da Venezuela, ainda conseguiu fugir de operação.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem do acidente.
Mundo

Tragédia na Tailândia: queda de guindaste sobre trem deixa ao menos 32 mortos

Acidente ocorreu durante obras de ferrovia de alta velocidade e provocou descarrilamento de composição que ligava Bangcoc ao nordeste do país.

Redação e AFP
14 de Janeiro de 2026
Imagem escrito Visa dentro de um passaporte norte-americano.
Mundo

EUA suspendem emissão de vistos para cidadãos do Brasil e outros 74 países

Determinação deve começar a valer a partir da próxima quarta-feira (21).

Redação
14 de Janeiro de 2026
Rede social X volta a ficar acessível na Venezuela
Mundo

Rede social X volta a ficar acessível na Venezuela

Plataforma foi suspensa em 9 de agosto de 2024, pouco depois de Maduro ser proclamado vencedor das eleições presidenciais.

Redação e AFP
14 de Janeiro de 2026
Papa Leão XIV recebe Maria Corina Machado.
Mundo

Papa Leão XIV recebe María Corina Machado no Vaticano em meio à crise venezuelana

A reunião ocorreu após apelos do pontífice pela soberania da Venezuela; encontro não teve detalhes divulgados.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Em montagem que lembra layout da Wikipedia, Trump aparece como ‘presidente interino’ da Venezuela.
Mundo

Trump publica montagem em que aparece como ‘presidente interino da Venezuela’

Imagem simula pesquisa na Wikipedia.

Redação
12 de Janeiro de 2026
As fotos mostram uma mulher de cor parda, que utiliza óculos. Na primeira imagem, ela está sentada em uma avião. Na segunda, está posando em pé, com um jardim atrás.
Mundo

Babá cearense morta por patroa em Portugal pode ser enterrada como indigente

Família ainda busca fazer o traslado do corpo de Lisboa para Fortaleza.

Redação
10 de Janeiro de 2026
Foto que contém Donald Trump e Vladimir Putin, presidentes dos EUA e da Rússia, respectivamente.
Mundo

Trump diz não ser necessário capturar Putin: 'Ele tem medo dos EUA'

Presidente dos EUA admite frustração com extensão do conflito capitaneado pela Rússia.

Redação
10 de Janeiro de 2026
EUA apreende novo petroleiro da Venezuela; veja vídeo
Mundo

EUA apreende novo petroleiro da Venezuela; veja vídeo

Essa é a quinta embarcação do tipo interceptada pelos norte-americanos.

Redação
09 de Janeiro de 2026
União Europeia aprova acordo com o Mercosul
Mundo

União Europeia aprova acordo com o Mercosul

A presidente da Comissão poderá viajar a Assunção para assinar, na segunda-feira (12), o acordo comercial.

Redação e AFP
09 de Janeiro de 2026
Imagem de Donald Trump em terno azul marinho e gravata vermelha, fazendo um gesto de 'ok' durante um pronunciamento.
Mundo

Trump diz que EUA começarão a atacar cartéis de drogas por terra

Presidente estadunidense citou que organizações estariam controlando o México.

Redação
09 de Janeiro de 2026
JD Vance gesticula enquanto fala.
Mundo

Vice-presidente dos EUA responsabiliza vítima por morte em ação de imigração

J.D. Vance diz que agente agiu em legítima defesa; FBI assume investigação após forte repercussão.

Redação
08 de Janeiro de 2026
Imagem de celular mostrando um dos momentos dos protestos.
Mundo

Irã impõe apagão de internet para conter protestos no País

Manifestações contra alta do custo de vida já atingem 25 províncias e deixaram dezenas de mortos.

Redação e AFP
08 de Janeiro de 2026
Foto antiga de Baba Vanga. Imagem usada em matéria sobre previsões da mística búlgara para 2026.
Mundo

Baba Vanga teria previsto contato alienígena e início da Terceira Guerra em 2026

Mística búlgara também alertou para colapso moral da humanidade e traçou uma cronologia que vai até o fim do mundo, em 5079.

Redação
08 de Janeiro de 2026