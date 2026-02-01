Influenciador brasileiro Júnior Pena é preso pelo ICE nos EUA
Prisão ocorreu em Nova Jérsei e teria sido motivada por erro em audiência de regularização, segundo amigo do criador de conteúdo.
O influenciador brasileiro Júnior Pena, conhecido por produzir conteúdo voltado a brasileiros que vivem nos Estados Unidos, foi preso no fim da última semana por agentes do ICE, Serviço de Imigração e Fronteiras dos EUA.
A detenção aconteceu em Nova Jérsei e, de acordo com pessoas próximas, foi resultado de uma falha administrativa no processo migratório.
Em entrevista ao Portal Léo Dias, o amigo pessoal do influenciador Maycon Macdowell explicou que o sistema da imigração indicava que Júnior havia faltado a uma audiência relacionada à sua regularização no país. No entanto, segundo ele, a sessão havia sido remarcada para outra data, informação que não teria sido atualizada corretamente.
Com o registro de ausência ainda ativo no sistema, os agentes do ICE foram acionados para localizar o influenciador, efetuar a prisão e dar início a um possível processo de deportação. Maycon atribuiu o problema a um erro do advogado responsável pelo caso, que não teria confirmado oficialmente a mudança da audiência nem apresentado os comprovantes necessários.
Apesar da situação, amigos e familiares afirmam que Júnior Pena está sendo tratado de forma adequada pelas autoridades americanas. Neste momento, o principal esforço do grupo é evitar que ele seja transferido para outro centro de detenção migratória, o que poderia dificultar ainda mais a resolução do caso.
Ainda segundo Maycon Macdowell, Júnior já havia recebido a aprovação de um “perdão oficial” dentro do processo de regularização nos Estados Unidos. O erro envolvendo a audiência, porém, acabou interrompendo o andamento do procedimento e resultou na prisão inesperada do influenciador.