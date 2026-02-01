Influenciador brasileiro Júnior Pena é preso pelo ICE nos EUA

O influenciador brasileiro Júnior Pena, conhecido por produzir conteúdo voltado a brasileiros que vivem nos Estados Unidos, foi preso no fim da última semana por agentes do ICE, Serviço de Imigração e Fronteiras dos EUA.

A detenção aconteceu em Nova Jérsei e, de acordo com pessoas próximas, foi resultado de uma falha administrativa no processo migratório.

Em entrevista ao Portal Léo Dias, o amigo pessoal do influenciador Maycon Macdowell explicou que o sistema da imigração indicava que Júnior havia faltado a uma audiência relacionada à sua regularização no país. No entanto, segundo ele, a sessão havia sido remarcada para outra data, informação que não teria sido atualizada corretamente.

Veja também Zoeira Gabriela Botelho vence Miss Brasil Mundo 2026 como representante de Sergipe Mundo Reino Unido alerta para pancreatite e mortes associadas a Wegovy e Mounjaro

Com o registro de ausência ainda ativo no sistema, os agentes do ICE foram acionados para localizar o influenciador, efetuar a prisão e dar início a um possível processo de deportação. Maycon atribuiu o problema a um erro do advogado responsável pelo caso, que não teria confirmado oficialmente a mudança da audiência nem apresentado os comprovantes necessários.

Apesar da situação, amigos e familiares afirmam que Júnior Pena está sendo tratado de forma adequada pelas autoridades americanas. Neste momento, o principal esforço do grupo é evitar que ele seja transferido para outro centro de detenção migratória, o que poderia dificultar ainda mais a resolução do caso.

Ainda segundo Maycon Macdowell, Júnior já havia recebido a aprovação de um “perdão oficial” dentro do processo de regularização nos Estados Unidos. O erro envolvendo a audiência, porém, acabou interrompendo o andamento do procedimento e resultou na prisão inesperada do influenciador.