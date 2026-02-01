Gabriela Botelho vence Miss Brasil Mundo 2026 como representante de Sergipe

A modelo e empresária Gabriela Botelho conquistou o Miss Brasil Mundo 2026, durante o 64º concurso da premiação, realizado na noite desse sábado (31), no Distrito Federal. A ganhadora é natural de Minas Gerais, mas participou do concurso após vencer o Miss Sergipe.

Com a vitória, Gabriela Botelho representará o Brasil no Miss Mundo 2026, o mais antigo concurso de beleza internacional. A data e o local ainda não foram divulgados.

Além de influenciadora digital, Gabriela Botelho é embaixadora do projeto social “Casa de Maria”, responsável por acolher doentes raros em Belo Horizonte, e fundadora de uma marca de roupas de banho.

Ao todo, 25 candidatas de todas as regiões do país participaram do concurso. A Miss Pará, Maria Cecília Nóbrega, ficou com o segundo lugar, enquanto a Miss Rio de Janeiro, Carolina Faria, completou o pódio da premiação com o terceiro lugar.

O Miss Brasil Mundo 2026 começou com o confinamento das participantes na última quarta-feira (28). Desde então, as modelos passaram por diversas etapas classificatórias até chegar às finalistas, como apresentação de projetos sociais, entrevistas e desfiles em diferentes trajes.