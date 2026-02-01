Diário do Nordeste
Melody triplica cachê e atinge 14 mi de ouvintes mensais no Spotify após sucesso de 'Jetski'

Cantora ainda comprou ônibus de R$ 1,5 milhão.

(Atualizado às 09:37)
Imagem de divulgação da canção Jetski, com Melody e Pedro Sampaio.
Legenda: Canção "Jetski" deve se consolidar como um dos hits do Carnaval 2026.
Foto: Reprodução/YouTube.

Após diversas estratégias para emplacar suas canções, MC Melody tem conquistado seu lugar no mercado musical. Com "Jetski", a cantora de 18 anos conseguiu triplicar seu cachê e atingir a marca de 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify. 

Ela ainda adquiriu um ônibus de R$ 1,5 milhão. A canção conta com participação de Pedro Sampaio e MC Meno K.

Com o trecho "em cima do jetski, vou rebolar pra tu" em repetição nas ruas, festas e praças, a música tem viralizado em diversas plataformas de música, subindo como hit de verão e prometendo ser uma das músicas marcantes do Carnaval 2026.

Além do aumento de seu cachê em shows e a compra do ônibus, a equipe da artista avalia comprar seu próprio avião. Melody tem ocupado novos espaços, como na festa do Big Brother Brasil 26, reality com grande audiência nacional, e no Ensaio da Anitta na semana passada. 

Conforme o portal Extra, Melody também está gravando uma música em espanhol com uma artista com carreira internacional, mas ela ainda não revelou o nome. 

Carreira de MC Melody

Desde os oito anos, a cantora já demonstrava interesse pela música. Na época, ficou conhecida por gravar vídeos de cover, como da música "Fale de mim", escrita pelo pai dela, MC Belinho

Ela também chegou a se envolver em algumas polêmicas com Anitta, incluindo ser removida da música "Fala Quem é", com Pabllo Vittar e Marina Sena. 

Depois de vazar trechos da canção sem autorização, em novembro de 2025, a equipe de Anitta suspendeu a participação de Melody.

Ainda assim, a artista tem tentado investir mais na sua carreira desde 2024, fazendo um trabalho forte para mudar sua imagem.

