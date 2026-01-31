Juliano Floss atende Big Fone e brothers escolhem Jonas ao paredão

O Big Fone voltou a tocar no BBB 26 neste sábado (31) e provocou impacto direto no jogo. Durante o programa ao vivo, após a Prova do Anjo, o participante Juliano Floss atendeu à ligação do telefone e passou a integrar a dinâmica decisiva da semana.

Conforme as regras anunciadas pelo apresentador Tadeu Schmidt, o Big Fone teria quatro atendimentos ao longo da semana. Diferentemente de outras edições, a consequência principal envolveu uma decisão coletiva entre os brothers que atenderam às ligações.

No último bloco do BBB 26, os confinados que atenderam o telefone Babu, Juliano e Marcelo indicaram em consenso o participante Jonas ao paredão.

Quem atendeu os outros Big Fones?

Babu Santana atendeu ao Big Fone na manhã de sexta-feira (30) e recebeu uma pulseira prata.

Na noite da sexta-feira (30), Marcelo atendeu a ligação e recebeu uma pulseira dourada.