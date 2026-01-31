Juliano Floss chama Jonas de 'apenas um rostinho bonito e testosterona' em discussão

Uma discussão entre Juliano Floss e Jonas movimentou a casa do Big Brother Brasil 26 na noite deste sábado (31), logo após a realização da Prova do Anjo. A dinâmica foi vencida por Sarah, que escolheu Ana Paula Renault para o Castigo do Monstro, decisão que desencadeou uma série de conflitos entre os participantes.

O desentendimento teve início na cozinha, quando Jonas demonstrou insatisfação com Milena e a acusou de ser relapsa nas tarefas domésticas. Juliano interveio em defesa da sister, o que levou Jonas a direcionar as críticas ao influenciador. Ele afirmou que Juliano teria levado cerca de três horas para varrer a cozinha e questionou sua forma de executar a tarefa.

Em resposta, Juliano disse que, ao menos, realizou o serviço e rebateu as críticas afirmando que, quando Jonas lava a louça, os utensílios ficam “mais sujos”.

Na sequência, o influenciador acusou o colega de não colaborar com a rotina da casa e de atrapalhar pessoas que estariam em crise de ansiedade, em referência ao embate envolvendo Milena.

Jonas disse que Juliano só sabe 'chorar'

Jonas negou ter agravado qualquer situação emocional e afirmou já ter visto Milena em momentos semelhantes outras vezes. A discussão seguiu para a área externa da casa, onde os ânimos se intensificaram. Juliano afirmou que Jonas seria “apenas um rostinho bonito”, enquanto Jonas reagiu ironizando o colega e dizendo que ele só sabia “chorar”.

Após o confronto, Juliano conversou com Ana Paula Renault e Milena sobre o episódio e criticou a postura de Jonas, que, segundo ele, ria da situação. Ana Paula também se manifestou, classificando a atitude do participante como “quinta série”. O clima de tensão permaneceu na casa após o episódio.