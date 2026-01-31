Diário do Nordeste
Castigo do Monstro do BBB 26 é o 'Dominó'; Ana Paula Renault foi escolhida por Sarah Andrade

A vencedora da prova justificou a escolha da colega para o castigo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Ana Paula foi a escolhida por Sarah Andrade como o mostro da semana.
Ana Paula foi a escolhida por Sarah Andrade como o mostro da semana.
Foto: Reprodução/Globoplay

Sarah Andrade venceu a Prova do Anjo, realizada neste sábado (31), no Big Brother Brasil 26 e recebeu a responsabilidade de indicar um participante para o primeiro Castigo do Monstro da temporada. A sister escolheu Ana Paula Renault, que cumprirá a dinâmica intitulada “Castigo do Monstro Dominó”.

Durante o anúncio aos confinados, Sarah leu as instruções da tarefa. Conforme a dinâmica, o participante deverá formar fileiras com peças de dominó equilibradas em pé. Sempre que a música do monstro tocar, Ana Paula receberá uma caixa com peças que deverão ser enfileiradas em uma linha correspondente à cor indicada.

Em um tempo pré-determinado, todas as peças precisam ser equilibradas e, ao final, a primeira deverá ser derrubada, provocando uma reação em cadeia.

Após a explicação da dinâmica, Sarah justificou a escolha da colega para o castigo. Segundo a vencedora da Prova do Anjo, a decisão foi motivada pelo posicionamento oposto das duas no jogo.

 

