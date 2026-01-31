Expulso do BBB 26, Paulo Augusto se pronuncia pela primeira vez

Paulo Augusto falou publicamente pela primeira vez neste sábado (31), um dia após ser expulso do BBB 26. O ex-participante foi desclassificado do reality show da TV Globo depois de empurrar Jonas durante uma tentativa de atender ao Big Fone, atitude considerada agressão pela produção do programa.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Paulo comentou o episódio e demonstrou tranquilidade diante da decisão. “É só o começo para mim. Estou muito grato pela oportunidade. E é isso aí, aconteceu o que tinha que acontecer, mas estamos firmes aqui”, disse.

O ex-brother também aproveitou a gravação para agradecer o carinho recebido do público desde sua participação inicial no reality. “Já cheguei aqui em Goiânia hoje pela manhã e quero agradecer todo mundo pelo apoio e carinho que teve comigo, desde a Casa de Vidro. Quero agradecer todo mundo que está me apoiando e mandando mensagens positivas”.

A expulsão de Paulo Augusto foi anunciada ao vivo na sexta-feira (30), após a análise das imagens do incidente. Durante o programa, Tadeu Schmidt explicou a decisão da produção.

“Hoje de manhã, na correria para atender o Big Fone, o PA puxou o Jonas, que acabou caindo no chão. O Big Brother entende que esse movimento colocou em risco a integridade física do Jonas e entende que essa conduta se enquadra como agressão, e viola as regras do Big Brother Brasil”, afirmou o apresentador.

O episódio já havia causado desconforto ao longo do dia. Jonas reclamou do empurrão para outros participantes e também comentou o ocorrido em seu Raio-X, o que reforçou a atenção da produção para a situação.