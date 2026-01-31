Diário do Nordeste
Acompanhe a prova do anjo do BBB 26 deste sábado (31)

Dinâmica será disputada em duelos. Para começar, houve o sorteio para definir a ordem de escolha dos barris para ver quem vai participar das disputas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:05)
Zoeira
Confinados ouvindo explicação sobre como funciona a prova do anjo deste sábado (31).
Legenda: Confinados ouvindo explicação sobre como funciona a prova do anjo deste sábado (31).
Foto: Reprodução/Globoplay

Os participantes do Big Brother Brasil 26 disputam mais uma Prova do Anjo na tarde deste sábado (31). A dinâmica ocorre após um alerta feito pelo apresentador Tadeu Schmidt que reforçou a necessidade de prudência e cuidado nas disputas do programa após a saída de Paulo Augusto do reality. 

A fala de Tadeu aconteceu ao vivo antes do sorteio que definiu a ordem de participação e os duelos da Prova do Anjo.

Na ocasião, o apresentador destacou que, apesar da competitividade e da vontade de vencer, os brothers e sisters deveriam agir com atenção para evitar acidentes, lembrando que, após tanto esforço para entrar no reality, ninguém deseja deixar o jogo por descuido.

Durante a explicação, Tadeu detalhou que o sorteio determinaria não apenas a sequência de participação, mas também os confrontos diretos, a escolha dos barris e os lados da pista em que cada competidor disputaria a prova. Segundo ele, os duelos seriam organizados em ordem crescente, sempre entre números consecutivos.

Após o sorteio, os participantes receberam coletes com seus respectivos números e seguiram para o provódromo.

Como é a prova do Anjo?

A Prova do Anjo começou com a definição dos participantes que seguiriam na disputa pelo colar do Anjo. A dinâmica foi explicada aos brothers e sisters antes do início da prova e envolveu a escolha de barris, seguindo a ordem numérica sorteada previamente.

Conforme as regras, cada participante escolheu um barril ao chegar sua vez. Aqueles que encontraram ingredientes utilizados na produção de cerveja patrocinadora — malte, lúpulo ou água — garantiram vaga nos duelos da prova.

Já quem encontrou milho foi automaticamente eliminado da disputa, já que a marca patrocinadora não utiliza o ingrediente em sua fórmula.

Fora da Prova do Anjo:

  • Milena
  • Sol Vega
  • Marciele
  • Boneco
  • Juliano
  • Capetinha
  • Chaiany
  • Samira
  • Babu
  • Cowboy

 Duelos da Prova do Anjo:

  • Marcelo x Breno
  • Jonas x Gabriela
  • Sarah Andrade x Jordana
  • Ana Paula Renault x Solange Couto

A etapa inicial serviu como filtro para selecionar quem avançaria à fase de confrontos diretos, responsáveis por definir o vencedor da Prova do Anjo. Os duelos foram organizados a partir dos números obtidos pelos participantes, conforme regulamento apresentado antes do início da dinâmica.

Os duelos consistem em uma disputa de velocidade e precisão. Os competidores enfrentarão circuitos idênticos nas Pistas A e B com um objetivo claro: coletar ingredientes e gerenciar a logística de um barco.

Quais os poderes do Anjo?

  • Anjo da semana poderá imunizar um participante no próximo Paredão e escolher um brother ou sister para o Castigo do Monstro;
  • Além disso, o Anjo poderá escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade extra para alguém;

Vale lembrar que o participante Brigido foi vetado da Prova do Anjo por Breno após o brother atender ao Big Fone com poder de veto.

 

