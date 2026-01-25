Festa do BBB 26 tem dose tripla de shows com Pedro Sampaio, Kelly Key e Melody

Ninguém ficou parado na festa do BBB 26 desse sábado (24). O agito foi justificado: dose tripla de shows marcou a noite dos participantes, com Pedro Sampaio, Kelly Key e Melody. As músicas foram da nostalgia dos anos 2000 aos hits do carnaval deste ano.

Veterano em apresentações no reality – é a quinta vez dele no programa – Pedro Sampaio comandou a festa com série de hits, sobretudo os que devem dar o tom do carnaval. "Sequência Feiticeira", "Galopa" e "Jetski", em parceria com Melody e MC Meno K, foram alguns.

"Nesse ano estou indo bem no início, então a casa está cheia. Acho que, a cada edição, é diferente a sensação. Não muda nada ser veterano, o frio na barriga continua o mesmo", disse o DJ ao gshow.

Antes mesmo de subir ao palco, Pedro descobriu que um dos brothers, o potiguar Marcelo, tem "crush" declarado nele e reagiu com bom humor: "Comprei um jet-ski grande, parece uma lancha, tem espaço pra todo mundo. O importante é se divertir".

Pura nostalgia com Kelly Key

De "Sou a Barbie Girl" a "Cachorrinho" e "Baba", Kelly Key não brincou em serviço e levou brothers e sisters à loucura com coleção de canções atemporais.

Durante o show, ela disse ter vindo diretamente de Angola para se apresentar no BBB. Kelly Key mora no país desde 2023 com o marido, o empresário angolano Mico Freitas.

Legenda: Kelly Key desfilou carisma com vários hits dos anos 2000. Foto: Reprodução/Globo.

Nas redes sociais, as reações foram diversas. "Kelly Key foi diva pop demais nos anos 2000. Só honra e muita nostalgia. Amava", publicou um. "Kelly Key, você é extremamente lendária! Vem aqui, que agora eu tô mandando", escreveu outro.

Piscina de espuma com Melody

Um dos grandes momentos da noite foi quando Pedro Sampaio e Melody – a participação-surpresa da noite – apresentaram pela segunda vez o hit "Jetsky", mas de um jeito diferente: numa piscina de bolinha, com direito a coreografia e muita espuma.

Legenda: Pedro Sampaio e Melody protagonizaram um dos momentos mais marcantes da noite. Foto: Reprodução/Globo.

Segundo Pedro, nada estava combinado. Mais cedo, na primeira apresentação da música, os brothers já haviam se jogado e reproduzido a coreografia da música na pista de dança.

A decoração da festa desse sábado contou com cores claras e bolas transparentes, além de banho de espuma e set interativo com videogame. No cardápio, algodão-doce e moscow mule; no figurino, brothers em branco e verde.