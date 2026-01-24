Henri Castelli faz primeira viagem para spa depois de sair do BBB 26 e compartilha momento nas redes

O ator Henri Castelli fez a primeira viagem para um hotel spa após deixar o BBB 26. Ele contou, neste sábado (24), que está em uma cidade no interior de São Paulo para descansar.

"Gente, tô voltando aqui aos poucos. Estou num lugar maravilhoso, que aproveitei para vir descansar depois do BBB. Estou aqui em Serra Negra, no Circuito das Águas", disse Henri.

E continuou: "olha que lugar lindo! A Fontana di Trevi brasileira. Vou ficar num hotel spa para descansar. Tantas mensagens carinhosas, amorosas, de tanto carinho que recebi".

A saída do artista do confinamento aconteceu por orientação médica, após precisar de atendimento no dia 14 deste mês, em decorrência de um episódio de convulsão.

O ator não se sentiu bem e recebeu os primeiros cuidados ainda dentro da casa. O anúncio da despedida foi feito por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo.

Ele chegou a ficar internado em um hospital e teve alta no último dia 16. Na unidade hospitalar, ele fez exames e ficou em observação médica.

Após sair do programa, ele se pronunciou nas redes sociais. Em uma publicação no perfil do reality, o ator comentou: "Gratidão por todo o carinho", escreveu ele.