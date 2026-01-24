Participantes mudam o visual antes da festa do BBB26 deste sábado (24)
Comemoração terá shows de Pedro Sampaio e Kelly Key.
A festa do Big Brother Brasil 26 deste sábado (24) promete, com shows de Pedro Sampaio e Kelly Key. E, horas antes da comemoração, os participantes do reality começam os preparativos.
Os ajustes incluem a barba, o cabelo e o bigode. Entre os brothers, o baiano Leandro e potiguar Marcelo se destacaram na transformação dentro da casa mais vigiada do Brasil.
Leandro passou a máquina zero na parte inferior do cabelo, mantendo suas tranças no topo, com efeito degradê.
Já Leandro pediu ajuda para Paulo Augusto para fazer o corte, inaugurando uma "barbearia" no BBB 26.
Em seguida, Marcelo decidiu fazer um cavanhaque. O médico radicalizou no visual, tirando boa parte de sua barba cheia.
"Rapaz, ele vai de uma vez. Sem nem pensar", disse Jordana ao ver o colega.
"A barbearia tá grande aqui", completou a veterana Sarah Andrade.