Kelly Key antecipa look que vai usar na festa do BBB26 e brinca com seguidores sobre preparação

Sucesso nos anos 2000, a cantora Kelly Key será, junto com p DJ Pedro Sampaio, responsável por comandar a festa deste sábado (24) no Big Brother Brasil 26.

A artista compartilhou um vídeo nas redes sociais em que aparece mostrando os ajustes finais no look que escolheu para a apresentação. A ida à casa mais visitada do país marca seu retorno ao universo musical.

Ela mostrou os bastidores da produção. A cantora de "Baba" se divertiu exibindo a roupa e dançou para verificar os movimentos com as peças escolhidas.

No registro, ela também falou sobre como estava sendo experimentar o look da noite às vésperas da festa. “Tudo em cima da hora! Comigo não existe sem emoção, é tudo com emoção”, brincou Kelly Key na gravação.

Para subir ao palco do BBB, ela apostou em um conjunto monocromático branco com short de cintura alta e cropped com ombreiras, mangas longas e gola. Esse será o primeiro show da artista no reality.