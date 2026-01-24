BBB 26: Sarah diz ter rejeição na Paraíba por causa dos fãs de Juliette

A participante do Big Brother Brasil (BBB) 26, Sarah Andrade, neste sábado (24), fez menção a um suposto índice de rejeição que possui no estado da Paraíba. Quando questionada, a sister citou o nome de Juliette, vencedora do BBB 21.

A conversa aconteceu na sala da casa mais vigiada do Brasil durante a madrugada, com participação do brother Jonas Sulzbach, que chegou a questionar o motivo de tal afirmação, e da sister Maxiane Rodrigues.

Como resposta, Sarah justificou que seria devido à Juliette, que é paraibana e teve desentendimentos com a sister durante a 21ª edição do reality. "Ai o povo lá não me recebe bem", disse a Jonas.

Veja também Zoeira Confira quem já está no segundo Paredão do BBB 26 Zoeira BBB26: Matheus nega homofobia e chama acusações de 'mimimi' e 'sujeira'

O assunto veio em meio à conversa sobre as reações do Queridômetro, pois Jonas teria recebido quatro emojis de alvo, enquanto Sarah obteve dois. Ambos estão, portanto, na mira de outros participantes.

Reações de internautas

A fala da sister repercutiu rapidamente pelas redes sociais, em especial o X, antigo Twitter. Dezenas de usuários passaram a repostar o vídeo com tons de ironia, antipatia e deboche.

Alguns fãs da paraibana comentaram que a fala de Sarah seria uma "obsessão" com Juliette, e que ela seria uma pessoa "falsa". Em outras postagens, há quem diga que o índice de rejeição "não é só do pessoal da Paraíba".