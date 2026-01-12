Veteranos BBB 26: Integrante do 'G3' no BBB 21, Sarah Andrade tem nova chance no reality
Empresária é natural de Brasília e fala sobre comportamento humano nas redes sociais.
A participante Sarah Andrade, confirmada no grupo dos Veteranos do BBB 26, foi uma das grandes favoritas a ganhar a 21ª edição do Big Brother Brasil no início do programa. Ela integrou o "G3", grupo formado pelo seu aliado Gil do Vigor e pela campeã Juliette.
No entanto, houve uma virada de chave quando ela se voltou contra Juliette, e votou na antiga aliada. Sarah foi eliminada no 9º paredão da temporada, mas ficou marcada por ser uma participante estrategista e "espiã", já que tentava entreouvir as conversas dos outros participantes.
Natural de Brasília, Distrito Federal, Sarah tem 34 anos e trabalha como influenciadora digital. Em suas redes sociais, detalha que fala sobre "comportamento humano e escolhas".
Veja também
Veteranos no BBB 26
O reality conta com um grupo de "Veteranos", que foram participantes de outras edições e agora retornam em busca de uma nova chance.
Dentre os nomes confirmados, estão:
- Sol Vega (BBB 4)
- Babu Santana (BBB 20)
- Alberto Cowboy (BBB 7)
- Sarah Andrade (BBB 21)
- Jonas Sulzbach (BBB 12)
- Ana Paula Reunalt (BBB 16)