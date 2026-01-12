Veteranos BBB 26: Integrante do 'G3' no BBB 21, Sarah Andrade tem nova chance no reality

A participante Sarah Andrade, confirmada no grupo dos Veteranos do BBB 26, foi uma das grandes favoritas a ganhar a 21ª edição do Big Brother Brasil no início do programa. Ela integrou o "G3", grupo formado pelo seu aliado Gil do Vigor e pela campeã Juliette.

No entanto, houve uma virada de chave quando ela se voltou contra Juliette, e votou na antiga aliada. Sarah foi eliminada no 9º paredão da temporada, mas ficou marcada por ser uma participante estrategista e "espiã", já que tentava entreouvir as conversas dos outros participantes.

Natural de Brasília, Distrito Federal, Sarah tem 34 anos e trabalha como influenciadora digital. Em suas redes sociais, detalha que fala sobre "comportamento humano e escolhas".

Veteranos no BBB 26

O reality conta com um grupo de "Veteranos", que foram participantes de outras edições e agora retornam em busca de uma nova chance.

Dentre os nomes confirmados, estão: