Confira quem já está no segundo Paredão do BBB 26
Leandro e Brigido estão emparedados.
O segundo Paredão do BBB 26 já está sendo formado. Leandro, após dinâmica das caixas-surpresa, nesta sexta-feira (23), foi colocado na berlinda. Quem também foi afetado com a dinâmica foi o brother Brigido.
O primeiro emparedado da noite foi Brigido, que escolheu a caixa que tinha o Paredão automático. Já Leandro foi escolhido por voto em consenso de Brigido e Alberto Cowboy.
Veja também
CONFIRA VOTAÇÃO EM LEANDRO
DINÂMICA DAS CAIXAS-SURPRESA
Na noite desta sexta-feira (23), os brothers do BBB 26 participaram de uma dinâmica diferente. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na quinta-feira (22), que os participantes abririam algumas caixas e teriam algumas consequências.
Ao todo, foram quatro consequências. Duas são boas, dando benefícios para quem as abrir; e as outras duas trarão castigos.
Consequências:
- 1 será emparedada;
- 1 perderá o voto no próximo Paredão;
- 1 terá voto peso dois no Paredão;
- 1 vai ganhar o poder de vetar o voto de alguém.
Veja quem escolheu cada caixa:
- emparedada: Brigido;
- não vota no próximo Paredão: Jonas Sulzbach;
- voto peso dois no Paredão: Ana Paula Renault;
- vetar o voto de alguém: Sarah Andrade.