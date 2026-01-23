BBB 26: entenda dinâmica das ‘caixas-surpresa’ desta sexta-feira (23)
Ao todo, as caixas trazem quatro consequências.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Na noite desta sexta-feira (23), os brothers do BBB 26 participação de uma dinâmica diferente. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na quinta-feira (22), que os participantes abrirão algumas caixas e terão algumas consequências.
Ao todo, serão quatro consequências. Duas são boas, dando benefícios para quem as abrir; e as outras duas trarão castigos.
Consequências:
- 1 será emparedada;
- 1 perderá o voto no próximo Paredão;
- 1 terá voto peso dois no Paredão;
- 1 vai ganhar o poder de vetar o voto de alguém.
Veja também
Veja também
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA
DOMINGO (25)
Presente do Anjo:
Vencedor poderá dar uma imunidade ou ver um vídeo da família.
Formação de Paredão triplo:
- 1 emparedado pela dinâmica caixas-surpresa
- 1 emparedado pelo Líder
- 1 mais votado pela casa
Não haverá prova Bate-e-Volta nesta semana.
TERÇA-FEIRA (27)
Eliminação
Assuntos Relacionados