BBB 26: entenda dinâmica das ‘caixas-surpresa’ desta sexta-feira (23)

Na noite desta sexta-feira (23), os brothers do BBB 26 participação de uma dinâmica diferente. O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na quinta-feira (22), que os participantes abrirão algumas caixas e terão algumas consequências.

Ao todo, serão quatro consequências. Duas são boas, dando benefícios para quem as abrir; e as outras duas trarão castigos.

Consequências:

1 será emparedada;

1 perderá o voto no próximo Paredão;

1 terá voto peso dois no Paredão;

1 vai ganhar o poder de vetar o voto de alguém.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

DOMINGO (25)

Legenda: O vencedor poderá escolher dar uma imunidade ou ver um vídeo da família. Foto: Globoplay.

Presente do Anjo:

Vencedor poderá dar uma imunidade ou ver um vídeo da família.

Formação de Paredão triplo:

1 emparedado pela dinâmica caixas-surpresa

1 emparedado pelo Líder

1 mais votado pela casa

Não haverá prova Bate-e-Volta nesta semana.

TERÇA-FEIRA (27)

Eliminação