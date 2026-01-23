Jonas Sulzbach revela ter levado mesma cueca do BBB 12 para o BBB 26
Influenciador contou aos colegas que chegou a atender o Big Fone naquele ano usando a mesma peça.
O desapego com peças íntimas ou roupas antigas pode até ser praticado por muitos, mas para Jonas Sulzbach, agora no BBB 26, esse hábito ficou de lado no novo confinamento. Veterano na edição, ele compartilhou ter levado a mesma cueca samba-canção que utilizou no programa em 2012 para a casa do reality este ano.
Na manhã desta sexta-feira (23), logo após o alarme para os brothers acordarem, o gaúcho contou sobre a suspeita que teve ao observar a cueca no corpo.
Veja também
Jonas ainda revelou que usava a cueca quando atendeu o Big Fone no BBB 12 e guardou o item até hoje.
Veja as imagens da peça:
@osaudosista melhores big fones do bbb (2009-2012) #nostalgia #bbb #bigbrotherbrasil #bbb24 #fyp #viral #bbbedit #brasiledits #bigfone #pedrobial #bbb12 #paravoce ♬ 33 Silent Track - Grown Folks
As imagens, claro, começaram a circular nas redes sociais e foram relembradas por fãs do programa.
O motivo, ele explicou, é que a peça íntima é mais confortável, diferente dos shorts de compressão normalmente utilizados por ele em treinos fora da casa mais vigiada do Brasil.