Que horas será a Prova do Anjo nesta sexta-feira (23) no BBB 26? Saiba detalhes

A segunda Prova do Anjo do BBB 26 será realizada nesta sexta-feira (23), conforme programação da semana anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt.

O horário da disputa não foi divulgado pela TV Globo, mas a expectativa é que ocorra no período da tarde, assim como a dinâmica da semana anterior.

Nesta semana, o anjo é autoimune. Os "brothers" que participarão da prova serão decididos por sorteio.

No domingo (25), durante o Presente do Anjo, o jogador que for o Anjo da semana ainda poderá escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade para alguém.

O cronograma da semana foi anunciada por Tadeu, na noite dessa quinta-feira (22), logo após o encerramento da Prova do Líder, que teve Babu como vencedor.

Veja também Zoeira Babu chora no quarto do líder e revela quem deve indicar ao paredão do BBB 26 Zoeira Quem está no VIP e na Xepa do BBB 26? Veja divisão do líder Babu

VEJA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SEXTA-FEIRA (23)

Legenda: Prova do Anjo do BBB 26 é autoimune e a Caixa-Surpresa coloca alguém no Paredão. Foto: Globoplay.

Prova do Anjo (autoimune)

Dinâmica das caixas-surpresa (ao vivo, à noite). Consequências:

1 será emparedada

1 perderá o voto no próximo Paredão

1 terá voto peso dois no Paredão

1 vai ganhar o poder de vetar o voto de alguém

DOMINGO (25)

Legenda: O vencedor poderá escolher dar uma imunidade ou ver um vídeo da família. Foto: Globoplay.

Presente do Anjo:

Vencedor poderá dar uma imunidade ou ver um vídeo da família.

Formação de Paredão triplo:

1 emparedado pela dinâmica caixas-surpresa

1 emparedado pelo Líder

1 mais votado pela casa

Não haverá prova Bate-e-Volta nesta semana.

TERÇA-FEIRA (27)

Eliminação