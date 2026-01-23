Diário do Nordeste
Que horas será a Prova do Anjo nesta sexta-feira (23) no BBB 26? Saiba detalhes

Nesta semana, o anjo é autoimune.

(Atualizado às 09:07)
Zoeira
Participantes durante prova do líder da semana.
Legenda: Os "brothers" que participarão da prova serão decididos por sorteio.
Foto: Globo.

A segunda Prova do Anjo do BBB 26 será realizada nesta sexta-feira (23), conforme programação da semana anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt. 

O horário da disputa não foi divulgado pela TV Globo, mas a expectativa é que ocorra no período da tarde, assim como a dinâmica da semana anterior. 

Nesta semana, o anjo é autoimune. Os "brothers" que participarão da prova serão decididos por sorteio.

No domingo (25), durante o Presente do Anjo, o jogador que for o Anjo da semana ainda poderá escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade para alguém

O cronograma da semana foi anunciada por Tadeu, na noite dessa quinta-feira (22), logo após o encerramento da Prova do Líder, que teve Babu como vencedor

Zoeira

Babu chora no quarto do líder e revela quem deve indicar ao paredão do BBB 26

Zoeira

Quem está no VIP e na Xepa do BBB 26? Veja divisão do líder Babu

VEJA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SEXTA-FEIRA (23)

BBB 26.
Legenda: Prova do Anjo do BBB 26 é autoimune e a Caixa-Surpresa coloca alguém no Paredão.
Foto: Globoplay.

Prova do Anjo (autoimune)

Dinâmica das caixas-surpresa (ao vivo, à noite). Consequências:

  • 1 será emparedada
  • 1 perderá o voto no próximo Paredão
  • 1 terá voto peso dois no Paredão
  • 1 vai ganhar o poder de vetar o voto de alguém

DOMINGO (25)

Cronograma de dinâmicas do que acontecerá na casa do BBB 26 durante esta semana.
Legenda: O vencedor poderá escolher dar uma imunidade ou ver um vídeo da família.
Foto: Globoplay.

Presente do Anjo:
Vencedor poderá dar uma imunidade ou ver um vídeo da família.

Formação de Paredão triplo:

  • 1 emparedado pela dinâmica caixas-surpresa
  • 1 emparedado pelo Líder
  • 1 mais votado pela casa

Não haverá prova Bate-e-Volta nesta semana.

TERÇA-FEIRA (27)

Eliminação

