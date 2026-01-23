Que horas será a Prova do Anjo nesta sexta-feira (23) no BBB 26? Saiba detalhes
Nesta semana, o anjo é autoimune.
A segunda Prova do Anjo do BBB 26 será realizada nesta sexta-feira (23), conforme programação da semana anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt.
O horário da disputa não foi divulgado pela TV Globo, mas a expectativa é que ocorra no período da tarde, assim como a dinâmica da semana anterior.
No domingo (25), durante o Presente do Anjo, o jogador que for o Anjo da semana ainda poderá escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade para alguém.
O cronograma da semana foi anunciada por Tadeu, na noite dessa quinta-feira (22), logo após o encerramento da Prova do Líder, que teve Babu como vencedor.
VEJA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA
SEXTA-FEIRA (23)
Prova do Anjo (autoimune)
Dinâmica das caixas-surpresa (ao vivo, à noite). Consequências:
- 1 será emparedada
- 1 perderá o voto no próximo Paredão
- 1 terá voto peso dois no Paredão
- 1 vai ganhar o poder de vetar o voto de alguém
DOMINGO (25)
Presente do Anjo:
Vencedor poderá dar uma imunidade ou ver um vídeo da família.
Formação de Paredão triplo:
- 1 emparedado pela dinâmica caixas-surpresa
- 1 emparedado pelo Líder
- 1 mais votado pela casa
Não haverá prova Bate-e-Volta nesta semana.
TERÇA-FEIRA (27)
Eliminação