Babu é o novo líder do Big Brother Brasil (BBB 26). A noite desta quinta-feira (22) no reality foi de uma disputa acirrada entre Babu Santana e Juliano Floss, com o ator se dando bem na última fase da dinâmica. É a primeira vez que ele se torna o líder e em sua segunda passagem pelo reality.

Ainda no BBB 20 ele chegou a dizer: "Será que eu vou precisar de duas edições pra ter um Líder?". Essa vez chegou na noite desta quinta.

Mais cedo, todos os participantes fizeram a prova em caráter eliminatório com os quatro menores tempos sendo selecionados, no caso, Marcelo, Juliano, Babu e Sarah.

Entenda dinâmica da 2ª fase da Prova do Líder

Legenda: Mais cedo, todos os participantes fizeram a prova em caráter eliminatório. Foto: Reprodução / TV Globo.

Na final, que conta com semifinal e final, as bandejas começam com 3 caixas de uma mesma bebida e 4 caixas de uma outra marca de bebidas. Eles precisam colocar, de um lado, as caixas de uma determinada marca, e do outro lado, as caixas de outras bebidas.

Não podem misturar caixas dessa determinada marca com as demais caixas. Quando Tadeu der a largada, o cronômetro será disparado, e eles poderão começar a pegar as caixas para fazer o equilíbrio.

Eles saberão que a gangorra está equilibrada quando a ponta da seta indicar. Quando o jogador tiver certeza do equilíbrio, ele aperta o botão para parar o cronômetro. Assim como foi na fase classificatória, a prova só será validada após 10 segundos.

No primeiro duelo, Juliano Floss acabou vencendo a primeira semifinal contra Sarah Andrade após fazer a dinâmica em menor tempo.

Na última semifinal, o desempenho de Babu Santana contra Marcelo surpreendeu. Disputando a final contra Juliano, Babu levou a melhor e se tornou novo líder do BBB 26.

Entenda dinâmica da 1ª fase da Prova do Líder

Mais cedo, os participantes precisam coletar caixas e posicioná-las em uma gangorra, que funciona como um "medidor do equilíbrio" entre os pesos dos itens.

Legenda: A segunda e última etapa da prova contou com semifinal e final. Foto: Reprodução / TV Globo.

A gangorra conta com um indicador de equilíbrio, que serve de orientação para que o participante identifique o ponto ideal dentro do tempo disponível. Cada caixa tem um peso diferente, o que pode interferir diretamente na medição.

Um ponto importante: o próprio participante inicia a contagem ao apertar um botão e também encerra o tempo ao pressioná-lo novamente. Após isso, não é mais permitido mexer nas caixas.

Veja também Seu Direito Imitação estereotipada de gay é homofobia? Veja o que diz a lei sobre caso no BBB 26 Zoeira Pedro, ex-BBB 26, é internado em hospital psiquiátrico Zoeira BBB 26: confira cronograma da semana

Confira o tempo dos participantes na primeira etapa

A ordem dos participantes seguiu a numeração dos coletes utilizados. Veja o tempo de cada um: