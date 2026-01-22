Diário do Nordeste
BBB 26: Babu Santana é o novo líder pela primeira vez em duas edições do reality

A prova contou com duas fases, sendo a primeira realizada na tarde desta quinta-feira (22).

(Atualizado às 00:04, em 23 de Janeiro de 2026)
Babu durante a prova do Líder do BBB 26.
Legenda: "Esperei muito tempo esse momento?", disse o ator após a vitória.
Foto: Reprodução / TV Globo.

Babu é o novo líder do Big Brother Brasil (BBB 26). A noite desta quinta-feira (22) no reality foi de uma disputa acirrada entre Babu Santana e Juliano Floss, com o ator se dando bem na última fase da dinâmica. É a primeira vez que ele se torna o líder e em sua segunda passagem pelo reality.

Ainda no BBB 20 ele chegou a dizer: "Será que eu vou precisar de duas edições pra ter um Líder?". Essa vez chegou na noite desta quinta.

Mais cedo, todos os participantes fizeram a prova em caráter eliminatório com os quatro menores tempos sendo selecionados, no caso, Marcelo, Juliano, Babu e Sarah.

Entenda dinâmica da 2ª fase da Prova do Líder

Prova do Líder do BBB 26.
Legenda: Mais cedo, todos os participantes fizeram a prova em caráter eliminatório.
Foto: Reprodução / TV Globo.

Na final, que conta com semifinal e final, as bandejas começam com 3 caixas de uma mesma bebida e 4 caixas de uma outra marca de bebidas. Eles precisam colocar, de um lado, as caixas de uma determinada marca, e do outro lado, as caixas de outras bebidas. 

Não podem misturar caixas dessa determinada marca com as demais caixas. Quando Tadeu der a largada, o cronômetro será disparado, e eles poderão começar a pegar as caixas para fazer o equilíbrio. 

Eles saberão que a gangorra está equilibrada quando a ponta da seta indicar. Quando o jogador tiver certeza do equilíbrio, ele aperta o botão para parar o cronômetro. Assim como foi na fase classificatória, a prova só será validada após 10 segundos.

No primeiro duelo, Juliano Floss acabou vencendo a primeira semifinal contra Sarah Andrade após fazer a dinâmica em menor tempo. 

Na última semifinal, o desempenho de Babu Santana contra Marcelo surpreendeu. Disputando a final contra Juliano, Babu levou a melhor e se tornou novo líder do BBB 26.

Entenda dinâmica da 1ª fase da Prova do Líder

Mais cedo, os participantes precisam coletar caixas e posicioná-las em uma gangorra, que funciona como um "medidor do equilíbrio" entre os pesos dos itens.

Prova do Líder do BBB 26.
Legenda: A segunda e última etapa da prova contou com semifinal e final.
Foto: Reprodução / TV Globo.

A gangorra conta com um indicador de equilíbrio, que serve de orientação para que o participante identifique o ponto ideal dentro do tempo disponível. Cada caixa tem um peso diferente, o que pode interferir diretamente na medição. 

Um ponto importante: o próprio participante inicia a contagem ao apertar um botão e também encerra o tempo ao pressioná-lo novamente. Após isso, não é mais permitido mexer nas caixas.

Confira o tempo dos participantes na primeira etapa

A ordem dos participantes seguiu a numeração dos coletes utilizados. Veja o tempo de cada um:

  • Brígido: 01 minuto e 27 segundos;
  • Paulo Augusto: 44 segundos;
  • Samira: 1 minuto e 15 segundos;
  • Marcelo: 27 segundos;
  • Ana Paula: 55 segundos;
  • Juliano: 31 segundos;
  • Gabriela: 3 minutos e 31 segundos;
  • Leandro: 1 minuto e 24 segundos;
  • Marciele: 1 minuto e 1 segundo;
  • Jordana: 1 minuto e 10 segundos;
  • Sarah: 44 segundos;
  • Maxiane: 1 minuto e 45 segundos;
  • Solange: 1 minuto e 36 segundos;
  • Babu: 38 segundos;
  • Cowboy: 1 minuto;
  • Milena: 1 minuto e 42 segundos;
  • Jonas: 1 minuto e 4 segundos;
  • Sol: 56 segundos;
  • Breno: 2 minutos e 16 segundos;
  • Edilson: 1 minuto e 20 segundos;
  • Matheus: 45 segundos;
  • Chaiany: 3 minutos e 19 segundos.
BBB 26.
Zoeira

