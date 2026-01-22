Acompanhe a primeira parte da Prova do Líder no BBB 26
Participantes precisam de agilidade na dinâmica pela liderança.
A primeira parte da Prova do Líder no Big Brother Brasil 26 iniciou na tarde desta quinta-feira (22), com todos os participantes jogando. Os brothers precisam de agilidade e inteligência para garantir uma vaga na fase final da prova. A segunda etapa ocorre apenas durante o programa ao vivo desta noite.
Os quatro menores tempos registrados na dinâmica — conseguindo manter caixas equilibradas dentro da faixa indicada em uma gangorra — garantem vaga na fase final da prova.
Confira o tempo dos participantes
A ordem dos participantes seguiu a numeração dos coletes utilizados. Veja o tempo de cada um:
- Brígido: 01 minuto e 27 segundos;
- Paulo Augusto: 44 segundos;
- Samira: 1 minuto e 15 segundos;
- Marcelo: 27 segundos;
- Ana Paula: 55 segundos;
- Juliano: 31 segundos;
- Gabriela: 3 minutos e 31 segundos;
- Leandro: 1 minuto e 24 segundos;
Entenda dinâmica da 1ª fase da Prova do Líder
Os participantes precisam coletar caixas e posicioná-las em uma gangorra, que funciona como um "medidor do equilíbrio" entre os pesos dos itens.
A gangorra conta com um indicador de equilíbrio, que serve de orientação para que o participante identifique o ponto ideal dentro do tempo disponível. Cada caixa tem um peso diferente, o que pode interferir diretamente na medição.
Um ponto importante: o próprio participante inicia a contagem ao apertar um botão e também encerra o tempo ao pressioná-lo novamente. Após isso, não é mais permitido mexer nas caixas.