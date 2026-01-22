Marcelo chora e aponta atitude homofóbica de brother no BBB 26: 'Achei ridículo'

Marcelo chorou durante a primeira Festa do Líder do BBB 26, na madrugada desta quinta-feira (22), ao se incomodar com uma atitude de Matheus. Juliano Floss também condenou atos do gaúcho, que classificou como homofóbicos.

Em conversa com o influenciador, o profissional da saúde comentou que não gostou de o bancário fazer trejeitos afeminados durante um momento em que os brothers desfilavam.

"Ele desfilou como se fosse um viado. Fiquei hiper incomodado. Qual a necessidade de uma pessoa fazer uma coisa dessas?", questionou o potiguar.

"Me senti muito incomodado. Achei ridículo!" Marcelo Médico

Como resposta, o namorado da cantora Marina Sena apontou que essa não seria a primeira vez que Matheus faria algo do tipo.

"Ele cantou um hino homofóbico que fez o Inter e o Grêmio ficarem sem torcida, do lado do Breno. Ele falou isso do lado do Breno. Fiquei incomodado", contou o dançarino, destacando que o biólogo mineiro é uma pessoa LGBTQIAPN+.

Em seguida, Marcelo acabou se emocionando e foi abraçado por Breno e consolado por Maxiane. "Chora bem, muito. Libera isso. A gente te ama muito", frisou a sister.

"Estou com um ranço desse Matheus que é inexplicável", disparou o médico após se recuperar das lágrimas. "Deixa ele, o que é dele está guardado", comentou a influenciadora pernambucana.

Floss também se incomodou com falas de Matheus

Mais cedo, em papo com Babu, Floss já tinha apontado que Matheus tinha falas controversas.

"Não 'tô' falando nada querendo queimar alguém, mas ele olhou pra mim em um dia que usei aquela calça. Ele: ‘Bah, se eu coloco isso aí, eu negão desses com isso aí’. Já fiquei: ‘Irmão, homofobia'."

Em reação, o ator também relembrou a cena em que Matheus recitou cântico homofóbico de times gaúchos ao lado de Breno.