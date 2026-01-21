Festa do BBB 26 tem shows de Pedro Sampaio e Kelly Key neste sábado (24)

Mais uma festa promete animar os brothers e sisters do Big Brother Brasil 26 neste sábado (24). Grandes nomes da música vão comandar o evento com uma setlist repleta de sucessos: Pedro Sampaio e Kelly Key.

Dono dos hits "Sequência Feiticeira" e "Galopa", o DJ Pedro Sampaio, já veterano no palco do reality, comentou sobre a expectativa do show nesta edição.

"Estou muito animado para voltar para dentro da casa mais vigiada do Brasil! Tocar no BBB é levar a música para milhões de pessoas ao mesmo tempo, num palco que conversa direto com o país inteiro. Vai ser incrível!", disse.

Retorno aos palcos de Kelly Key

Diva dos anos 2000, Kelly Key também já antecipou que vai levar a melhor energia para festa do BBB. A artista, inclusive, já participou de uma dinâmica do programa nas primeiras edições, mas dessa vez vai comandar o palco para soltar a voz em sucessos como "Baba" e "Cachorrinho".

“Voltar [ao BBB] agora, tantos anos depois, e voltar para cantar tem um significado completamente diferente. É outro momento de vida, outra consciência, outra relação com a carreira. Esse show marca um reencontro importante: comigo mesma, com o palco e com a minha essência artística", adiantou a cantora.

Kelly garantiu que o retorno aos palcos vai ser cheio de nostalgia e mutia emoção.

"O público pode esperar um momento verdadeiro. Não é só um show, é um retorno consciente, leve, sem pressa, sem cobrança. É música, nostalgia, memória, presença e conexão. É cantar com quem viveu comigo outras fases e também com quem está me conhecendo agora, nessa nova versão”, afirmou.

A decoração do evento vai levar os participantes a uma atmosfera de espuma, com cores claras e bolas transparentes espalhadas pelo cenário. A festa ainda contará com uma atividade de banho de espuma e um set interativo com videogame.

O figurino dos brothers será composto por peças volumosas em branco e verde.