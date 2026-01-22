Confira como foi a primeira festa do líder no BBB 26

A primeira Festa do Líder do BBB 26 celebrou a liderança de Alberto Cowboy, que se emocionou com o tema nostálgico, e agitou a casa na noite dessa quarta-feira (21). A ocasião teve choro, bebida em bota de sister e suposta promessa de vingança.

O evento homenageou a cidade mineira de Manhuaçu, onde nasceu e cresceu o brother do grupo dos veteranos. O clima de fazenda e de interior tomou de conta do gramado, relembrando as andanças a cavalo, pescarias no açude e o cuidado com os animais presentes na vida do empresário.

Ao conferir a decoração, Cowboy não conseguiu segurar as lágrimas diante das memórias afetivas despertadas pelos cenários.

"Minha avó, velho! Obrigado, obrigado! Olha a fazenda, olha a mesa. O tamanho da mesa, o armário igual. Minha avó era assim... Chegava tinha doce o tempo todo. Tem lógica não", comentou.

'Agora é guerra', promete Leandro

Antes de a área externa ser liberada, o líder precisou decidir quem seria vetado da festa e participaria da dinâmica do "Barrado do Baile" e acabou escolhendo Leandro.

Ao justificar a escolha, o empresário relembrou o atrito com o participante, que o acusou de articular jogadas contra os membros do grupo Pipoca — algo que ele nega.

Isolado dos demais, Leandro teve que raspar um bloco de gelo por quase 3 horas para conseguir retirar um convite para a festa.

Durante o desafio, chegou a pensar em voz alta sobre uma possível vingança futura, sem citar nomes.

"Não era minha mira até aqui. Agora é mais que mira. Agora é guerra. Não sabe brincar, não desce pro play", avisou.

Veja também Zoeira Babu e Jonas batem boca por uso da cozinha no BBB 26 Zoeira Matheus chama Ana Paula de ‘patroa’ no BBB 26 e os dois discutem Zoeira Festa do BBB 26 tem shows de Pedro Sampaio e Kelly Key neste sábado (24)

Bebida de Cinderela

A festa ainda rendeu um momento inusitado, em que Sarah compartilhou um drink com Cowboy e Brigido diretamente na bota que estava usando. "Caraca", reagiu o líder.