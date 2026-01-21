1ª Festa do Líder do BBB 26 homenageia cidade natal de Alberto Cowboy

A primeira Festa do Líder do BBB 26, na noite desta quarta-feira (21), promete ser carregada de memória afetiva. Alberto Cowboy escolheu homenagear Manhuaçu, cidade da Zona da Mata mineira onde nasceu e cresceu, transformando o evento em uma viagem às próprias origens.

Legenda: Confinados receberam roupas de festa para o momento com o líder. Foto: Reprodução / TV Globo.

Antes da área externa ser liberada, o líder precisou tomar uma decisão nada fácil e vetou Leandro na dinâmica do “Barrado do Baile”.

Ao justificar a escolha, Alberto relembrou o atrito com o brother, que o acusou de articular jogadas contra participantes do grupo Pipoca — algo que ele nega.

Com isso, Leandro foi encaminhado para um desafio que, se concluído com sucesso, pode garantir seu acesso à festa.

Veja também Zoeira Babu e Jonas batem boca por uso da cozinha no BBB 26 Zoeira Matheus chama Ana Paula de ‘patroa’ no BBB 26 e os dois discutem Zoeira Festa do BBB 26 tem shows de Pedro Sampaio e Kelly Key neste sábado (24)

Clima de fazenda e lembranças da infância

A festa traz forte inspiração no interior mineiro e nas vivências de Alberto em Manhuaçu. Andanças a cavalo, pescarias no açude e o cuidado com os animais serviram de base para uma cenografia rústica, acolhedora e com pitadas de modernidade.

Legenda: O cardápio da festa foi preparado com comidas típicas de Minas Gerais. Foto: reprodução / Globoplay.

O espaço foi dividido em ambientes que representam momentos marcantes da vida do líder: a casa onde morou, a fazenda do avô cafeicultor e a escola onde estudou por anos — local onde a mãe foi professora e cujo hino foi composto pela avó.

No cardápio, sabores típicos de Minas: feijão tropeiro, frango com quiabo, queijo com goiabada e doce de leite completam a noite e reforçam a homenagem às raízes de Alberto Cowboy.

Como funciona o desafio

Enquanto os participantes foram para a festa, Leandro foi direcionado para uma sala com um grande bloco de gelo.

Dentro da estrutura, há um convite para a Festa do Líder. Se conseguir pegar, o participante poderá participar do evento.

Para pegar o prêmio, o brother só pode raspar o bloco. "É sobre isso, né? É sobre não desistir. Insistir e nunca desistir!", exclamou Leandro durante a tarefa.

Confira o momento do desafio