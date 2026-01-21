1ª Festa do Líder do BBB 26 homenageia cidade natal de Alberto Cowboy
Antes de curtir a noite, o líder precisou vetar um brother da festa.
A primeira Festa do Líder do BBB 26, na noite desta quarta-feira (21), promete ser carregada de memória afetiva. Alberto Cowboy escolheu homenagear Manhuaçu, cidade da Zona da Mata mineira onde nasceu e cresceu, transformando o evento em uma viagem às próprias origens.
Antes da área externa ser liberada, o líder precisou tomar uma decisão nada fácil e vetou Leandro na dinâmica do “Barrado do Baile”.
Ao justificar a escolha, Alberto relembrou o atrito com o brother, que o acusou de articular jogadas contra participantes do grupo Pipoca — algo que ele nega.
Com isso, Leandro foi encaminhado para um desafio que, se concluído com sucesso, pode garantir seu acesso à festa.
Clima de fazenda e lembranças da infância
A festa traz forte inspiração no interior mineiro e nas vivências de Alberto em Manhuaçu. Andanças a cavalo, pescarias no açude e o cuidado com os animais serviram de base para uma cenografia rústica, acolhedora e com pitadas de modernidade.
O espaço foi dividido em ambientes que representam momentos marcantes da vida do líder: a casa onde morou, a fazenda do avô cafeicultor e a escola onde estudou por anos — local onde a mãe foi professora e cujo hino foi composto pela avó.
No cardápio, sabores típicos de Minas: feijão tropeiro, frango com quiabo, queijo com goiabada e doce de leite completam a noite e reforçam a homenagem às raízes de Alberto Cowboy.
Como funciona o desafio
Enquanto os participantes foram para a festa, Leandro foi direcionado para uma sala com um grande bloco de gelo.
Dentro da estrutura, há um convite para a Festa do Líder. Se conseguir pegar, o participante poderá participar do evento.
Para pegar o prêmio, o brother só pode raspar o bloco. "É sobre isso, né? É sobre não desistir. Insistir e nunca desistir!", exclamou Leandro durante a tarefa.
