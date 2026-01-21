Babu e Jonas batem boca por uso da cozinha no BBB 26
O ator reclamou da falta de cuidado com os itens do ambiente.
Uma discussão pelo uso da cozinha acabou elevando o tom entre Babu Santana e Jonas no fim da tarde desta quarta-feira (21), no Big Brother Brasil (BBB 26).
O atrito começou quando Jonas usou o fogão para fritar um ovo enquanto Babu preparava um molho, o que, segundo o ator, atrapalhou completamente seu processo na cozinha.
Visivelmente irritado, Babu reclamou da interferência e disse que teria organizado o espaço se tivesse sido avisado. Ele afirmou que estava cozinhando para o grupo porque ninguém havia se oferecido e que a atitude do colega o desanimou.
Para o ator, a mudança de panelas e a quebra da sequência da receita demonstraram desrespeito. “Eu estava em prol do grupo, e o grupo cagou na minha cabeça”, disparou.
Jonas se defendeu dizendo que não interrompeu o preparo e que teve cuidado ao usar o fogão. Segundo ele, Babu não deixou espaço para diálogo e continuou cozinhando normalmente.
O modelo reforçou que não agiu de má-fé, mas o ator insistiu que, mesmo sem intenção, a atitude comprometeu seu trabalho. “Meu papo é reto e direto”, resumiu.
Babu volta a reclamar em conversa com Alberto
Mais tarde, Babu voltou a desabafar sobre o episódio enquanto preparava o almoço do VIP. Ele contou que saiu rapidamente da cozinha e, ao retornar, percebeu que outros participantes haviam mexido nos utensílios, dificultando a continuidade do preparo.
Alberto Cowboy tentou minimizar a situação, sugerindo que bastava conversar, mas o ator afirmou que já havia sinalizado o incômodo. Apesar da irritação, Babu disse que não pretende comprar brigas por causa de comida e que prefere guardar energia para embates que considera mais justos.
Ainda assim, admitiu ter se sentido ignorado e afirmou que, a partir de agora, deve passar a preparar suas próprias refeições no seu tempo.