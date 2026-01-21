Diário do Nordeste
Matheus chama Ana Paula de 'patroa' no BBB 26 e os dois discutem

Na madrugada, Matheus teve um embate com Breno.

Matheus do BBB 26.
Legenda: O gaúcho já havia protagonizado outra discussão na madrugada.
Foto: Globoplay.

O clima continua quente no BBB 26. Na tarde desta quarta-feira (21), Ana Paula Renault e Matheus protagonizaram mais uma discussão na casa mais vigiada do Brasil.

Os participantes conversavam na sala quando o brother chamou a siter de ‘patroa’. Ana não gostou do tom usado na conversa.

"Eu pago bem", começou brincando Ana Paula. "É, patroa", reagiu ele. "Isso aí que você falou eu já acho ofensivo, não sou patroa de ninguém", disse a sister em tom de chateação.

Logo após o atrito, Ana Paula abordou a situação com Milena. "O que ele falou foi pesado", contou. Milena concordou com a parceira de jogo.

Confira momento da discussão

Embate com Breno

Esse não é o primeiro atrito do brother na casa. Na madrugada desta terça-feira (20), Matheus e Breno entraram em um embate na cozinha do Big Brother Brasil. O clima esquentou após o “Sincerão", quando o gaúcho afirmou acreditar que os Pipocas estariam sendo “manipulados” dentro do jogo.

Breno argumentou que Matheus, mesmo tendo passado pelo Quarto Branco, não teve tempo de analisar a dinâmica da casa. Ele lembrou que Matheus chegou há pouco tempo ao reality e disse que, se ele próprio não pode opinar sobre o Quarto Branco, Matheus também não deveria julgar o jogo só pelo que "ouviu".

