Após escapar do Paredão, Ana Paula confronta Brígido no BBB 26

Após retornar do Paredão no BBB 26, que culminou na eliminação de Aline Campos, Ana Paula não deixou o clima esfriar e protagonizou um momento tenso com Brígido na cozinha da casa. A conversa começou em tom de provocação e rapidamente evoluiu para uma troca direta de acusações.

Durante o embate, Ana Paula cutucou o brother ao afirmar: “Eu vou fazer você conhecer meu pior lado”. Brígido não recuou e respondeu: “Me mostra, tô curioso pra conhecer essa Ana Paula”.

A sister, então, relembrou um episódio que a incomodou profundamente e elevou o tom da discussão. “Você me chamou de mau-caráter. Você não conhece minha pessoa. Isso é gravíssimo, grave. Jamais falaria isso de você, porque não te conheço e não posso te agredir pessoalmente. Você não pode me agredir como pessoa e como mulher, você não tem esse direito”, disparou.

'Você não manda em mim', diz Ana Paula

Mesmo diante da tensão, Brígido sugeriu que ela reagisse, mas Ana Paula tratou de encerrar qualquer tentativa de condução da conversa por parte do brother. “Você não manda em mim. Só tô te dando um recado, porque não sou de falar nas costas, porque não sou mau caráter que nem uns e outros”.

Antes de sair da cozinha, a sister ainda fez uma provocação final ao citar a participação de Brígido no Legendários, ironizando o movimento religioso: “Vai ter que subir muita montanha!”.

O confronto reforça o clima de rivalidade entre os dois e indica que os próximos dias no reality devem ser marcados por novos embates.