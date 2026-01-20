Ana Paula discute com Jordana e acusa sister de estar 'em cima do muro'

A jornalista Ana Paula Renault protagonizou uma discussão com a influenciadora Jordana no início da tarde desta terça-feira (20). A intriga começou durante uma conversa no gramado da casa do BBB 26, quando a sister afirmou que gosta tanto de Ana Paula quanto de Aline Campos, apesar da briga entre elas.

"Eu gosto das duas, mas eu me identifico mais com a postura de uma e não tem problema ", argumentou.

Já Milena disse que precisou escolher um lado no programa porque "não tem como ficar em cima do muro".

Para Jordana, a briga entre a veterana e a camarote estava "zerada", mas Ana Paula rebateu: "Para ela, não. Para mim, eu nem levei em consideração".

A modelo, então, sai em defesa de Aline. "Porque foi você que fez. [...] Quem bate, esquece. Quem apanha, não", disse, em referência ao comentário feito por Ana Paula que gerou o desentendimento com Aline há 10 anos.

Assista ao vídeo

Em resposta, a jornalista soltou uma fala irônica. "Porque sou muito bruxa má. [...] É que dez anos tem um tempo razoável", opinou.

'Quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados'

Ana Paula ainda aproveitou para mandar um recado direto sobre o jogo de Jordana. "Tem que entender que quem fica em cima do muro toma tiro dos dois lados", comentou.

A integrante do grupo Pipoca se defendeu do comentário da colega de confinamento.

"Eu não levo de lá e nem de cá. Eu já sabia da história, e não cheguei e me intrometi. Eu não estou em cima do muro", rebateu.

Milena também interagiu na conversa e disparou: "Não tenho problema nenhum com ela, mas escolhi meu lado", disse.