BBB 26: como começou a rivalidade entre Aline Campos e Ana Paula

A tensão entre Aline Campos e Ana Paula Renault ganhou novos capítulos na noite de quinta-feira (15) no BBB 26, após o toque do Big Fone. Marcelo Alves atendeu o telefone e colocou Aline diretamente no paredão. No contragolpe, a dançarina escolheu Ana Paula para dividir a berlinda, escancarando uma rivalidade que vinha sendo construída desde os primeiros dias de confinamento.

O atrito entre as duas começou logo no segundo dia de programa. Aline chamou Ana Paula para uma conversa e explicou o motivo de ter atribuído a ela o emoji de cobra no primeiro queridômetro da edição. Segundo Aline, a escolha foi influenciada por um comentário feito pela jornalista em 2014, durante uma premiação, quando disse que a dançarina parecia uma "executiva de filme pornô". Na ocasião, Ana Paula se desculpou e afirmou entender o incômodo da colega.

Apesar do esclarecimento inicial, a relação não avançou ao longo da semana. Nessa quinta, Aline voltou a dar o emoji de cobra para Ana Paula, que respondeu com um emoji de planta. Mais cedo, em conversa com Sol Vega e Brigido Neto, Aline disse acreditar que a rival estaria sendo manipuladora e encenando um comportamento de “good vibe” que, para ela, não soa verdadeiro.

Pouco antes das 21h, Aline voltou a tocar no assunto em um desabafo com Marcelo. Ela disse se sentir ignorada pela jornalista em ambientes coletivos. "Eu achei que a gente tinha esclarecido, mas percebo que quando a gente chega em um grupo que vocês estão, ela me ignora, finge que eu não existo", afirmou.

Tentando construir boa imagem

Próxima de Marcelo, Ana Paula também conversou com o médico e levantou a hipótese de que Aline estaria tentando construir uma boa imagem diante do público. Ela ainda afirmou achar a rival chata e garantiu que não teria problema em dizer isso diretamente a ela.

Mais tarde, as duas se sentaram no sofá para uma conversa franca. Aline voltou a acusar Ana Paula de evitá-la, o que foi rebatido pela jornalista. "Eu interajo com quem eu sinto conexão rápida e direta, mas não desgosto de você. Nunca falei de você", declarou.

Minutos depois desse diálogo, o Big Fone tocou e colocou as duas na primeira berlinda da temporada. Após ser puxada para o paredão, Ana Paula comentou o episódio com aliados e relembrou a justificativa de Aline. "Ela falou que me deu cobra porque acha falsa. Eu falei: 'gata, tá tudo bem'. Só que ela não me conhece para me achar falsa de fato. Se me acha falsa, vai continuar a achar. Não vou me forçar a uma abertura que não foi automática", disse.

Aline, por sua vez, afirmou estar segura de sua postura e confiante na resposta do público. "Esse paredão vai me mostrar a evolução do povo brasileiro, e eu acredito que o mundo tá evoluindo. Se não tiver também, eu fiz minha parte", declarou.

O paredão ainda pode sofrer alterações. No domingo (18), Aline e Ana Paula disputarão o bate-volta com o participante mais votado pela casa. Quem vencer a prova se livra da eliminação, que também contará com o indicado do líder.