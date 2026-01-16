Esposa de Pedro do BBB 26 se pronuncia após exposição de traição

A esposa do vendedor ambulante Pedro, participante do Big Brother Brasil 26, se manifestou na noite dessa quarta-feira (15) após o brother revelar no confinamento que foi perdoado por ela após uma traição ocorrida no início do relacionamento. Grávida de sete meses, Rayne Luiza afirmou que está cuidando da própria saúde emocional após ter a intimidade exposta em rede nacional.

Em publicação nas redes sociais, Rayne disse viver um momento delicado de grande exposição e agradeceu as mensagens de apoio. Segundo ela, o assunto será tratado publicamente apenas quando considerar adequado.

“Estou vivendo um momento delicado de grande exposição. Estou cuidando de mim, da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e o respeito. Falarei no momento certo”, escreveu Rayne.

A repercussão começou após Pedro relatar a colegas de confinamento que traiu a esposa. Em conversa com Brigido, o participante afirmou que recebeu o perdão de Rayne, mas declarou que não conseguiria manter o relacionamento caso a situação fosse inversa.

“Eu já traí minha esposa, tive ato libidinoso com outra mulher. E ela se sujeitou a aceitar isso por causa da nossa família”, disse Pedro. Em seguida, completou: “Minha esposa chegou no limite. Ela aceitou um negócio que eu nunca aceitaria por causa da família. Se eu pensar que ela está conversando com outro homem, pra mim acabou. Eu prefiro perder os seis milhões do que perder minha família”.

Equipe de Pedro se pronunciou

Diante das críticas nas redes sociais, a equipe de Pedro divulgou uma nota afirmando que o episódio citado ocorreu no início do relacionamento, em um período de imaturidade. No comunicado, o grupo destacou que houve erro e dor, mas também diálogo, perdão e reconstrução, e frisou que Rayne perdoou o marido.

Ainda segundo a nota, desde então Pedro vem demonstrando, por meio de atitudes, uma evolução como homem, companheiro e pai. A equipe também ressaltou que o participante é jovem e está vivendo uma experiência de alta pressão emocional.

Veja nota completa da equipe de Pedro, do BBB 26:

"Temos acompanhado atentamente as falas e atitudes do Pedro dentro da casa e entendemos que algumas delas geraram incômodo e críticas, inclusive um comentário específico sobre um erro cometido em seu relacionamento.

Sobre isso, é importante esclarecer: o episódio citado por Pedro ocorreu no início do relacionamento, em um momento de imaturidade. Houve erro, houve dor, e houve também diálogo, perdão e reconstrução. A esposa de Pedro o perdoou, e desde então ele vem demonstrando, com atitudes, uma evolução real como homem, companheiro e pai.

Pedro é jovem e está vivendo uma experiência intensa, de alta pressão emocional. A ansiedade e a imaturidade estão sendo, sim, seus maiores inimigos, não como justificativa, mas como parte do processo de aprendizado.

O que sempre foi evidente é que Pedro não usa máscaras. Ele não tenta esconder seus erros, defeitos ou falhas. Ele se mostra como é, inclusive quando isso o coloca em posição vulnerável.

Acreditamos que crescer também é aprender com os próprios tropeços, ouvir críticas e evoluir diariamente. Seguimos confiando no processo de amadurecimento do Pedro e na sua disposição sincera de ser alguém melhor".