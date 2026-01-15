Com saída Henri Castelli, Quarto Branco do BBB 26 terá três escolhidos

Após o ator Henri Castelli ser desclassificado do BBB 26, nesta quarta-feira (14), o apresentador Tadeu Schmidt anunciou durante o programa ao vivo desta quinta-feira (15), que três pessoas serão selecionadas do Quarto Branco para entrar na casa.

"Agora eu tenho uma notícia importantíssima com relação ao nosso elenco. Com a saída do Henri Castelli, muita gente perguntou: vai ter substituição? Pois aqui vai a resposta: vai! Em vez de duas vagas pro Quarto Branco, agora serão três vagas. Repetindo: os três últimos que permanecerem no Quarto Branco entram no BBB 26", disse o apresentador.

Veja também Zoeira 'Será mesmo que o jogo acabou?', diz Ricardinho após BBB 26

Sete candidatos das Casas de Vidro que não foram escolhidos pelo público seguem na disputa por vagas e estão confinados no Quarto Branco desde segunda-feira. Até agora, dois candidatos desistiram: Ricardinho, na terça (13), e Elisa, nesta quinta (15).