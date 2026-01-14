Henri Castelli é desclassificado do BBB 26 após convulsão

O ator Henri Castelli foi desclassificado do Big Brother Brasil (BBB) 26 após passar mal duas vezes nesta quarta-feira (14). A informação foi confirmada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante programa ao vivo desta noite.

De manhã, durante a Prova do Líder de resistência que já durava cerca de 9 horas, o ator teve uma convulsão e precisou ser retirado para ir ao hospital realizar exames.

Já por volta de 14h30, Henri retornou à casa do BBB 26 e foi aplaudido pelos brothers e sisters. Ele explicou que havia convulsionado, e, momentos depois, passou mal novamente.

O brother do grupo Camarote passou por um novo atendimento médico, e a voz do Big Boss avisou aos participantes que estão na casa que ele passava bem. Entretanto, por decisões médicas, o ator teve de deixar o reality show.

Prova de resistência

Após cerca de nove horas de resistência, Henri caiu da plataforma em que estava concorrendo e apresentou sinais de convulsão diante dos colegas de confinamento. O participante Alberto Cowboy chegou a sair de sua plataforma para tentar ajudar.

A prova, que vale a primeira liderança do reality show, começou na noite de terça (13) e os participantes estavam há cerca de nove horas na dinâmica quando Henri passou mal. Por volta das 9h, o artista ficou inconsciente, deixando os colegas preocupados.

Leia a nota da TV Globo

"Como esclarecido há pouco no BBB, nesta quarta-feira pela manhã, durante a prova do líder, Henri Castelli teve uma crise convulsiva, foi atendido no provódromo pela equipe médica e levado a um hospital para realização de exames. À tarde, após os resultados não apontarem qualquer problema, Henri retornou ao programa, mas teve uma nova crise. Ele, então, foi levado novamente ao hospital, onde ficou internado em observação. O ator, diante deste quadro, não seguirá no programa."