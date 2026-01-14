'Será mesmo que o jogo acabou?', diz Ricardinho após BBB 26

Ricardinho, que concorria a uma vaga na 26ª edição do Big Brother Brasil (BBB) pela dinâmica do Quarto Branco, fez a primeira postagem pós-reality nas redes sociais, nesta quarta-feira (14), e fez suspense.

Com um vídeo publicado no Instagram, o brother nortista agradeceu à torcida, enfatizou saber da própria "capacidade estratégica" e instigou os fãs ao encerrar a gravação com um questionamento: "será mesmo que o jogo acabou?".

Na legenda, ele reforçou a postagem com "Eai, Brasil!!?", seguido de hashtags do programa e de sua torcida.

"O jogo nunca acaba para um campeão. Deus abençoe irmão!", disse um dos seguidores em elogio à participação do brother. "Sem você, acabou o entretenimento", comentou outra internauta.

Ainda teve quem aproveitasse o gancho do vídeo para especular um possível retorno ao programa, escrevendo "queremos ele no laboratório", referindo-se a uma das futuras dinâmicas do reality.

Veja também Zoeira Bate-boca e choro marcam conflito entre Milena e Sol na Prova do Líder do BBB 26 Zoeira No Quarto Branco, Chaiany e Matheus relembram discussões nas Casas de Vidro

Participação marcante no Quarto Branco

Ricardinho causou discórdia durante as primeiras horas de confinamento no Quarto Branco. Ele passou a bater nas portas do cômodo, cantarolar músicas e, inclusive, desperdiçar a água enviada pela produção.

Por conta de sua estratégia de jogo, ele discutiu com os demais confinados e foi isolado pelo restante do grupo. O brother foi o primeiro a apertar o botão de desistência e deixou o reality na terça-feira (13).