BBB 26: Quarto Branco se une contra Ricardinho

Campeão de freestyle irritou participantes com barulho e desperdício de água.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Zoeira
Legenda: Ricardinho foi isolado por demais participantes do quarto de vidro.
Foto: Reprodução/TV Globo

Livia, Leandro, Rafaella, Chaiany, Gabriela, Matheus e Elisa amanheceram no Quarto Branco do Big Brother Brasil (BBB), nesta terça-feira (13), em conflito direto com o participante Ricardinho. O campeão de Freestyle irritou os confinados com batidas na porta do cômodo. 

Pela noite, o barulho irritou os participantes, e Ricardinho aconselhou: "Fica de boa, dorme", mas o barulho continuou, e Chaiany disse que o concorrente estava com "cara de acabado" e não estava "se aguentando em pé".

Elisa comentou com o campeão de Freestyle que eles estavam tentando dormir. Em seguida, Matheus disparou: "Deixa assim. Ele não fez questão de se conectar com ninguém. Ele ficou cinco horas raciocinando a estratégia. Na hora que vocês iam dormir ele ia fazer isso (bater na porta). Essa é a estratégia dele. Frio e calculista".

Desperdício​ de água

Ricardinho ainda ganhou mais desprezo dos demais participantes ao desperdiçar a água enviada pela produção.

O cenário ficou ainda pior por conta da falta de café da manhã dentro do Quarto Branco: os confinados só tiveram bolacha de água e sal para se alimentar.

A rejeição de Ricardinho fez o grupo deixar ele isolado na porta do cômodo, enquanto os demais ficaram próximos para se aquecer no quarto frio. 

