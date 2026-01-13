BBB 26: Primeira prova do líder acontece nesta terça-feira (13)
Disputa por prêmio milionário começou nessa segunda (12), com 21 participantes.
O Big Brother Brasil 26 começou oficialmente nessa segunda-feira (12), com a entrada de 21 participantes na casa mais vigiada do Brasil. Já nesta terça-feira (13) acontecerá a primeira prova do líder da edição.
A novidade foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt na estreia do programa. Detalhes sobre a prova, considerada uma das mais importantes para a dinâmica do jogo, serão divulgados no programa ao vivo.
Quarto Branco
O início da edição também trouxe uma prova inédita ao colocar no Quarto Branco os candidatos rejeitados das Casas de Vidro para disputar duas vagas no reality.
"Para entrar no BBB 26, eles vão ter que superar o Quarto Branco", anunciou Tadeu Schmidt. "Quem quiser ir embora, só precisa apertar o botão e sair... Os dois últimos que permanecerem no Quarto Branco ganham vaga no BBB 26", completou.
Quem está participando da dinâmica?
- Livia e Ricardinho, da região Norte;
- Elisa e Matheus, da região Sul;
- Gabriela, da região Sudeste;
- Chaiany e Ricardo da região Centro-Oeste;
- Rafaella e Leandro, da região Nordeste.
Após a entrada dos candidatos, eles ouviram o anúncio sobre as regras.
Que horas começa o BBB 26 hoje?
O BBB 26 começa logo após a novela "Três Graças", a partir das 22h25.