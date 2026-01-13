Prêmio do BBB 26 supera R$ 5,4 milhões, sendo o maior da história do programa

O Big Brother Brasil 26, que estreou nesta segunda-feira (12), trouxe uma série de surpresas. O reality conta com “Veteranos”, “VIPs”, “Pipocas” e um prêmio milionário.

R$ 5.440.000,00 é o valor inicial do prêmio, que já é o maior da história do programa.

Como anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, o prêmio ficará rendendo e aumentará ao longo da edição.

Veja também Zoeira BBB 26: Confira quem são os 'Veteranos' selecionados para entrar na casa Zoeira Veja os famosos que entraram para o Camarote do BBB 26 Zoeira Confirmada no BBB 26, Solange Couto tem personagens marcantes na TV

Em 2025, a edição anterior começou com R$ 2.500.000. Ao final, após o valor levado pela vencedora, a cearense Renata Saldanha, foi R$ R$ 2.720.000.

Os outros valores foram:

BBB24: R$ 2.920.000;

BBB23: R$ 2.880.000;

BBB22: R$ 1.500.000;

BBB21: R$ 1.500.000; (mesmo valor desde o BBB10)

BBB9: R$ 1.000.000; (mesmo valor desde o BBB 2005)

BBB4: R$ 500 mil (mesmo valor desde a primeira edição).

CAMAROTE

Após a definição dos Pipocas, o público do Big Brother Brasil 26 conheceu os participantes dos outros dois grupos desta temporada: Camarotes e Veteranos. Os famosos da primeira turma começaram a ser anunciados antes do início do programa, nos intervalos da novela "Coração Acelerado" — nova aposta da Globo para a faixa das 19 horas.

Os participantes são:

Solange Couto,

Juliano Floss,

Edilson,

Aline Campos,

Henri Castelli.

VETERANOS

Dentre os brothers e sisters que retornam para casa estão:

Babu Santana,

Sol Vega,

Ana Paula Renault,

Alberto Cowboy,

Sarah Andrade,

Jonas Sulzbach.

Os nomes dos primeiros ex-participantes foram anunciados durante o programa ao vivo.