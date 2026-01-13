Prêmio do BBB 26 supera R$ 5,4 milhões, sendo o maior da história do programa
Valor renderá durante a edição.
O Big Brother Brasil 26, que estreou nesta segunda-feira (12), trouxe uma série de surpresas. O reality conta com “Veteranos”, “VIPs”, “Pipocas” e um prêmio milionário.
R$ 5.440.000,00 é o valor inicial do prêmio, que já é o maior da história do programa.
Como anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, o prêmio ficará rendendo e aumentará ao longo da edição.
Veja também
Em 2025, a edição anterior começou com R$ 2.500.000. Ao final, após o valor levado pela vencedora, a cearense Renata Saldanha, foi R$ R$ 2.720.000.
Os outros valores foram:
- BBB24: R$ 2.920.000;
- BBB23: R$ 2.880.000;
- BBB22: R$ 1.500.000;
- BBB21: R$ 1.500.000; (mesmo valor desde o BBB10)
- BBB9: R$ 1.000.000; (mesmo valor desde o BBB 2005)
- BBB4: R$ 500 mil (mesmo valor desde a primeira edição).
CAMAROTE
Após a definição dos Pipocas, o público do Big Brother Brasil 26 conheceu os participantes dos outros dois grupos desta temporada: Camarotes e Veteranos. Os famosos da primeira turma começaram a ser anunciados antes do início do programa, nos intervalos da novela "Coração Acelerado" — nova aposta da Globo para a faixa das 19 horas.
Os participantes são:
- Solange Couto,
- Juliano Floss,
- Edilson,
- Aline Campos,
- Henri Castelli.
VETERANOS
Dentre os brothers e sisters que retornam para casa estão:
- Babu Santana,
- Sol Vega,
- Ana Paula Renault,
- Alberto Cowboy,
- Sarah Andrade,
- Jonas Sulzbach.
Os nomes dos primeiros ex-participantes foram anunciados durante o programa ao vivo.