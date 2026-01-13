Dinâmica do Quarto Branco oferece duas vagas no BBB 26
Candidatos que não venceram as disputas nas Casas de Vidro retornam para tentar entrar na casa.
O Big Brother Brasil 26 começou com tudo nesta segunda-feira (12) com o anúncio do Quarto Branco. De forma inédita, a dinâmica colocou os candidatos das Casas de Vidro que não venceram as votações do público para disputar duas vagas no reality.
"Para entrar no BBB 26, eles vão ter que superar o Quarto Branco", anunciou Tadeu Schmidt. "Quem quiser ir embora, só precisa apertar o botão e sair... Os dois últimos que permanecerem no Quarto Branco ganham vaga no BBB 26", completou.
Quem está participando da dinâmica?
- Livia e Ricardinho, da região Norte;
- Elisa e Matheus, da região Sul;
- Gabriela, da região Sudeste;
- Chaiany e Ricardo da região Centro-Oeste;
- Rafaella e Leandro, da região Nordeste.
Após a entrada dos candidatos, eles ouviram o anúncio sobre as regras.
