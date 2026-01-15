Veja quem venceu a primeira Prova do Líder do BBB 26 e como foi a disputa
A prova de resistência durou mais de 26 horas.
Alberto Cowboy se tornou o novo líder do Big Brother Brasil (BBB 26) após mais de 26 horas de prova. Os participantes disputaram a primeira Prova do Líder da temporada do reality show, que começou ainda na noite desta terça-feira (13).
Ao final, sobraram Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach. Edilson ficou em terceiro na disputa.
Veja também
Como foi a Prova do Líder do BBB 26
A dinâmica foi de resistência. A cada sinal sonoro, os brothers precisam mergulhar na piscina, pegar um cartão e encaixá-lo em um nicho. Em seguida, devem sair da água e aguardar.
Em cada rodada, o participante que estiver no descanso será responsável por sortear o vencedor com base no cartão escolhido.
Caso o cartão não corresponda a nenhum brother, o sorteio é refeito. Se mais de um participante pegar o mesmo cartão, leva vantagem quem tiver colocado primeiro no nicho.
Veja quem deixou a prova ao longo da disputa:
- Ana Paula Renault
- Brigido
- Juliano Floss
- Pedro
- Solange Couto
- Samira
- Paulo Augusto
- Aline Campos
- Milena
- Marcelo
- Sol Vega
- Maxiane
- Jordana
- Babu
- Henri Castelli (após passar mal)
- Breno
- Sarah Andrade
- Marciele
- Edilson
Nova divisão da casa
O novo líder dividiu a casa entre VIP e Xepa, ao distribuir as pulseiras entre os confinados.
- VIP:
- Xepa: