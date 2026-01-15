Diário do Nordeste
Veja quem venceu a primeira Prova do Líder do BBB 26 e como foi a disputa

A prova de resistência durou mais de 26 horas.

Redação
Zoeira
Alberto Cowboy.
Legenda: O mineiro bateu seu próprio recorde de resistência do BBB 7.
Foto: Reprodução Globoplay.

Alberto Cowboy se tornou o novo líder do Big Brother Brasil (BBB 26) após mais de 26 horas de prova. Os participantes disputaram a primeira Prova do Líder da temporada do reality show, que começou ainda na noite desta terça-feira (13).

Ao final, sobraram Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach. Edilson ficou em terceiro na disputa.

Como foi a Prova do Líder do BBB 26

A dinâmica foi de resistência. A cada sinal sonoro, os brothers precisam mergulhar na piscina, pegar um cartão e encaixá-lo em um nicho. Em seguida, devem sair da água e aguardar.

Em cada rodada, o participante que estiver no descanso será responsável por sortear o vencedor com base no cartão escolhido. 

Caso o cartão não corresponda a nenhum brother, o sorteio é refeito. Se mais de um participante pegar o mesmo cartão, leva vantagem quem tiver colocado primeiro no nicho.

Veja quem deixou a prova ao longo da disputa:

  • Ana Paula Renault
  • Brigido
  • Juliano Floss
  • Pedro
  • Solange Couto
  • Samira
  • Paulo Augusto
  • Aline Campos
  • Milena
  • Marcelo
  • Sol Vega
  • Maxiane
  • Jordana
  • Babu
  • Henri Castelli (após passar mal)
  • Breno
  • Sarah Andrade
  • Marciele
  • Edilson

Nova divisão da casa

O novo líder dividiu a casa entre VIP e Xepa, ao distribuir as pulseiras entre os confinados.

  • VIP: 
  • Xepa:
