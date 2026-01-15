Big Fone: confira quem ficou imune e quem está no paredão no BBB 26
O primeiro paredão será formado no domingo (18).
O primeiro Paredão do BBB 26 começou a ser formado na noite desta quinta-feira (15), após o Big Fone tocar. A ligação aconteceu durante o programa ao vivo. A ligação garantiu imunidade e indicação de duas pessoas para o primeiro paredão.
Marcelo, quem atendeu o aparelho, ganhou imunidade e indicou Aline Campos para o primeiro paredão do programa. Pela dinâmica, ela recebeu o poder de contragolpe e colocou Ana Paula na berlinda.
O primeiro paredão será formado no domingo (18). Como líder da semana, Alberto Cowboy indicará uma pessoa direto para a berlinda. Em seguida, acontece a votação da casa.
Veja também
Quem está no VIP e na Xepa do BBB 26?
Dentre os critérios para formação do novo VIP, Alberto Cowboy, que venceu a 1ª Prova do Líder do BBB 26, deu a pulseira para todos os que ficaram mais tempo na prova de resistência, e aqueles com quem ele teve uma troca maior dentro da casa mais vigiada do Brasil.
Confira as escolhas da líder:
VIP
- Jonas Sulzbach;
- Edilson;
- Marciele;
- Sarah Andrade;
- Babu Santana;
- Juliano Floss;
- Pedro.
XEPA
- Sol Vega;
- Ana Paula Renault;
- Solange Couto;
- Aline Campos;
- Brigido;
- Breno;
- Jordana;
- Marcelo;
- Maxiane;
- Milena;
- Paulo Augusto;
- Samira.