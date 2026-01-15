Diário do Nordeste
Big Fone: confira quem ficou imune e quem está no paredão no BBB 26

O primeiro paredão será formado no domingo (18).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Quem ficou imune e quem está no paredão no BBB 26.
Legenda: As escolhas foram feitas em dinâmica ao vivo.
Foto: Globo/Manoella Mello.

O primeiro Paredão do BBB 26 começou a ser formado na noite desta quinta-feira (15), após o Big Fone tocar. A ligação aconteceu durante o programa ao vivo. A ligação garantiu imunidade e indicação de duas pessoas para o primeiro paredão.

Marcelo, quem atendeu o aparelho, ganhou imunidade e indicou Aline Campos para o primeiro paredão do programa. Pela dinâmica, ela recebeu o poder de contragolpe e colocou Ana Paula na berlinda.

O primeiro paredão será formado no domingo (18). Como líder da semana, Alberto Cowboy indicará uma pessoa direto para a berlinda. Em seguida, acontece a votação da casa.

Quem está no VIP e na Xepa do BBB 26?

Dentre os critérios para formação do novo VIP, Alberto Cowboy, que venceu a 1ª Prova do Líder do BBB 26, deu a pulseira para todos os que ficaram mais tempo na prova de resistência, e aqueles com quem ele teve uma troca maior dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Confira as escolhas da líder:

VIP

  • Jonas Sulzbach;
  • Edilson;
  • Marciele;
  • Sarah Andrade;
  • Babu Santana;
  • Juliano Floss;
  • Pedro.

XEPA 

  • Sol Vega;
  • Ana Paula Renault;
  • Solange Couto;
  • Aline Campos;
  • Brigido;
  • Breno;
  • Jordana;
  • Marcelo;
  • Maxiane;
  • Milena;
  • Paulo Augusto;
  • Samira.
