Quem está no VIP e na Xepa do BBB 26? Veja divisão do líder Alberto Cowboy
O brother venceu a primeira Prova do Líder e montou o seu VIP.
(Atualizado às 23:47)
Alberto Cowboy venceu a 1ª Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB 26), durante a madrugada desta quinta-feira (15). Com a vitória confirmada, o brother escolheu nesta noite os participantes para o VIP do reality show.
Dentre os critérios para formação do novo VIP, Alberto deu a pulseira para todos os que ficaram mais tempo na prova de resistência, e aqueles com quem ele teve uma troca maior dentro da casa mais vigiada do Brasil.
Confira as escolhas da líder para VIP e Xepa do BBB 26:
VIP
- Jonas Sulzbach;
- Edilson;
- Marciele;
- Sarah Andrade;
- Babu Santana;
- Juliano Floss;
- Pedro.
XEPA
- Sol Vega;
- Ana Paula Renault;
- Solange Couto;
- Aline Campos;
- Brigido;
- Breno;
- Jordana;
- Marcelo;
- Maxiane;
- Milena;
- Paulo Augusto;
- Samira.
