Primeiro líder da edição, Alberto Cowboy quer mudar imagem de 'vilão' do BBB

Alberto Cowboy, vencedor da primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 26, explicou, na manhã desta quinta-feira (15), que não pretendia ganhar a competição de resistência para bater recorde, mas para garantir mais tempo no programa. Segundo ele, que foi considerado o vilão do BBB 7, o público ainda não teve tempo suficiente de conhecê-lo.

O brother explicou a estratégia em conversa na sala com Sarah Andrade e Aline Campos. Ele foi o último a deixar a prova na madrugada desta quinta, após resistir por mais de 24 horas. O penúltimo a sair foi Jonas Sulzbach — os dois são veteranos do reality.

Para Cowboy, era importante conseguir a primeira liderança para ter tempo de conquistar os telespectadores e ter quem vote para ele não sair do programa. "Não deu tempo [de conquistar ninguém]", afirmou.

Sarah, que chegou a ser favorita do BBB 21 por um período, mas terminou com fama de "vilã", concordou com a motivação: "Eu tinha medo, também, desse primeiro paredão, porque a minha torcida brigou com a maior torcida da história do Big Brother [da vencedora da edição, Juliette Freire]", disse.

Apoio do público

Nas redes sociais, o novo líder já tem conseguido montar um fã clube. "Alberto Cowboy foi cancelado numa época em que a única rede social era o Orkut. Sem algoritmo, sem fandom organizado, sem suporte digital. E, mesmo assim, protagonizou a edição mais inesquecível da história do BBB. Isso não é hype, é legado", escreveu uma usuária do X.

"Talvez eu esteja abraçando a jornada do herói de Alberto, o Cowboy no BBB 26", comentou outro. "Cowboy vai ganhar esse BBB no que depender de mim", opinou mais um.

Vilão do BBB 7

Alberto Cowboy, um dos veteranos do BBB 26, é considerado um dos vilões mais icônicos da história do reality. Isso porque ele marcou um dos momentos mais controversos do BBB 7, quando incentivou um pacto de sangue com outros colegas de confinamento.

À época, o pacto foi feito com outros dois brothers: Daniel e Felipe Cobra. No momento, Cowboy cortou o dedo, fez uma oração e pediu para que os colegas se protegessem.

Os três se declararam irmãos após o ritual e o momento, claro, causou imensa repercussão na época. A situação rendeu uma bronca ao vivo do apresentador Pedro Bial, que condenou o ato e o classificou como irresponsável.