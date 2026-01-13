Alberto Cowboy, veterano no BBB 26, foi vilão e fez pacto de sangue no BBB 7

Alberto Cowboy, um dos veteranos do BBB 26, é considerado um dos vilões mais icônicos da história do reality show e marcou um dos acontecimentos mais controversos do BBB 7. Na época, ele incentivou um pacto de sangue com outros colegas de confinamento.

O pacto foi feito entre três amigos: Daniel, Felipe Cobra e Cowboy. Durante o momento, Alberto Cowboy cortou o dedo, fez uma oração com os outros dois e pediu para que eles se protegessem após o ocorrido.

Os três se declararam irmãos após o ritual e o momento, claro, causou imensa repercussão na época.

A situação, no entanto, não foi nada positiva e ainda rendeu uma bela bronca ao vivo do apresentador Pedro Bial. Em discurso aos participantes, ele classificou o episódio como irresponsável e condenou a atitude.