Sol Vega chora no jardim do BBB 26: 'Eu sobrevivi'

Sol Vega se emocionou durante o café da manhã desta terça-feira (13) no confinamento do BBB 26. Aos prantos, a sister suspirou e apareceu pensativa diante das câmeras ao se questionar sobre o futuro dentro do reality show.

"Agora é só foguete", disse a ex-BBB 4 durante o momento de emoção.

Sol é uma das convidadas pela produção do programa para o grupo de veteranos, que reúne ex-participantes icônicos da casa mais vigiada do Brasil.

Após se emocionar, Sol caminhou pelo jardim da casa e chegou a cantarolar uma música gospel como forma de se fortalecer diante do momento de emoção.

"Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo aí", disse, cantarolando parte do trecho da canção interpretada pela artista gospel Sarah Farias. "E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi", completou ela.

Sol, que hoje tem 46 anos, foi uma das figuras mais importantes da 4ª edição do Big Brother Brasil. Na época, entrou no programa como frentista e se destacou pela espontaneidade e por ser emotiva diante das situações do jogo. Ela chegou até a virar "meme" por muitos anos após ter cantado a música "We Are the World" em uma prova de resistência.